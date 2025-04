Godzilla x Kong 3, iniziate le riprese del film

godzilla x kong 3, i primi dettagli

È ufficialmente iniziata la produzione del nuovo film con Godzilla e King Kong, due protagonisti assoluti del mondo del cinema e non solo. Kaitlyn Dever ha confermato l’inizio delle riprese, annunciato il ritorno di Dan Stevens, Jack O’Connell, Delroy Lindo e Matthew Modine. Dietro la macchina da presa Grant Sputore.

Non ci sono notizie per quanto riguarda la distribuzione della pellicola, ma secondo Movieweb il fim potrebbe sbarcare nelle sale cinematografiche statunitensi tra il 2026 e il 2027, a questo punto non resta altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi.