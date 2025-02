Il Traditore: il cast e i personaggi reali a confronto. FOTO

1/15 ©Webphoto

Il Traditore è un film di Marco Bellocchio del 2019. Ambientato negli anni ’80 in Sicilia, dove è in corso una guerra tra cosche mafiose per il controllo del traffico di droga, racconta le vicende di Tommaso Buscetta, prima membro di Cosa nostra e poi collaboratore di giustizia. Ha vinto diversi premi, tra cui 6 David di Donatello e 7 Nastri d'Argento. Va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 14 febbraio, alle 21.20. Nel cast Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane, Nicola Calì. Ecco il confronto tra attori e personaggi reali

I migliori film di Marco Bellocchio