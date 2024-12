È morto a Angus MacInnes, il Jon 'Dutch' Vander in Guerre stellari

Il noto attore canadese che ha interpretato il ruolo di Gold Leader nel primo capitolo della saga stellare, quello che è stato successivamente rinominato Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza (Star Wars: Episode IV - A New Hope), e che ha fatto un cameo in Rogue One: A Star Wars Story, è morto all’età di 77 anni



Addio a Angus MacInnes, l'attore che ha interpretato Jon 'Dutch' Vander nel film Guerre stellari del 1977.

Il noto attore canadese che ha interpretato il ruolo di Gold Leader nel primo capitolo della saga stellare, quello che è stato successivamente rinominato Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza (Star Wars: Episode IV - A New Hope), e che ha fatto un cameo in Rogue One: A Star Wars Story, è scomparso all’età di 77 anni. MacInnes è spirato il 23 dicembre 2024, circondato dall’amore della sua famiglia, come confermato dai suoi cari tramite una dichiarazione ufficiale condivisa sui social media. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione tra gli amici, i colleghi e i fan che lo hanno amato e apprezzato per la sua carriera e la sua umanità.

Una carriera con ruoli indimenticabili Il comunicato, diffuso sulla sua pagina Facebook dalla famiglia, recita: "A tutti i fan di Angus nel mondo, con il cuore spezzato scriviamo questo: Angus MacInnes, amato marito, padre, nonno, fratello, zio, amico e attore, è morto il 23 dicembre 2024. Ci ha lasciati serenamente, circondato dalla sua famiglia e dall'amore". La dichiarazione pubblicata su Facebook prosegue con le seguenti parole: "La carriera di Angus ha attraversato decenni, con ruoli indimenticabili in film come Star Wars: Una Nuova Speranza (nel ruolo di Gold Leader, Jon 'Dutch' Vander), Witness, Judge Dredd, Captain Phillips e molti altri. Il suo lavoro ha toccato innumerevoli vite, e provava grande orgoglio nell'essere parte di queste storie che continuano a risuonare con il pubblico di tutto il mondo". La dichiarazione sottolinea come la carriera di MacInnes si sia estesa per decenni, con ruoli indimenticabili in film celebri come Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza (dove ha interpretato il comandante Gold Leader Jon 'Dutch' Vander), Witness, Judge Dredd, Captain Phillips e tanti altri. Le parole della famiglia dell'attore proseguono: "Angus era più di un attore: era un'anima gentile, riflessiva e generosa che portava calore e umorismo nella vita di chiunque lo conoscesse. Mancherà profondamente alla sua famiglia, agli amici, ai colleghi attori, ma anche ai suoi fan in tutto il mondo. La sua famiglia vi ringrazia tutti". MacInnes quindi non era "solo" un attore di talento, ma anche una persona di grande valore umano.

I ruoli più celebri di MacInnes Oltre a Star Wars, Angus MacInnes ha interpretato ruoli significativi in una varietà di film e serie. Il suo personaggio di Jon "Dutch" Vander, alias Gold Leader, nel leggendario primo film della saga di Star Wars è stato uno dei suoi ruoli più iconici. Ha poi ripreso il suo personaggio nel film prequel Rogue One: A Star Wars Story. Ma la sua carriera non si è limitata a questo. Ha lavorato anche in pellicole come Eyes Wide Shut, The Black Dahlia, Formula 51 e Rhythm & Blues, dimostrando la sua versatilità come attore in generi diversi.



Il legame speciale con i fan di Star Wars MacInnes era molto amato dai fan di Star Wars, con i quali condivideva un legame speciale. La sua famiglia ha rivelato che l'attore teneva "un posto speciale nel cuore" per i fan della saga. E infatti Angus MacInnes amava partecipare a convention e incontri dedicati agli appassionati di Star Wars, dove si divertiva a incontrare e interagire con coloro che avevano seguito e amato il suo lavoro nel corso degli anni. La sua passione per il franchise e per i suoi fan era evidente in ogni occasione, e la sua morte ha lasciato un vuoto tra coloro che lo consideravano una parte fondamentale di una delle saghe più amate di sempre.