La stima reciproca tra Cruise e Chalamet

Per i fan di Tom Cruise e Timothée Chalamet, l'incontro a Londra per la proiezione anticipata di A Complete Unknown, condita da foto in cui Cruise abbraccia e mette la mano sulla spalla del candidato all'Oscar per Call Me By Your Name, non solo conferma la stima del divo di Mission: Impossible per il collega più giovane ma rappresenta anche un simbolico passaggio di testimone a una star che a Hollywood già occupa un posto di primo piano e che, col tempo, è destinata a fare ancora grandi cose.

Cruise, che è un vero Re Mida nel mondo del cinema, evidentemente ha riconosciuto in Chalamet un degno erede, un attore in grado di passare agevolmente da un personaggio all'altro che, a quanto pare, ha dato prova di grande talento in quest'ultimo ruolo, probabilmente uno dei più complessi della sua carriera.

Chalamet ha descritto a lungo nelle interviste i dettagli della lunga preparazione che ha affrontato per interpretare la leggenda del rock e del folk.

I brani del film sono stati tutti cantati da lui che, non solo ha dovuto replicare il timbro vocale di Dylan ma ha anche imparato a suonare l'armonica e la chitarra per le riprese.

Timothée Chalamet, che ha ammesso di aver chiesto consigli per calarsi nella difficile parte ad alcuni dei colleghi più esperti (tra questi, ha citato Christian Bale ed Oscar Isaac), ha anche rivelato di aver preso lezioni dallo stesso coach vocale usato da Austin Butler per il ruolo di Elvis nel film omonimo di Baz Luhrmann.

Anche Tom Cruise è stato menzionato da Chalamet tra le persone che lo hanno sostenuto nell'ultima stagione.

Il ventottenne, che ha ammesso di essere rimasto molto colpito da Top Gun: Maverick, al punto di averlo visto a ripetizione nella stagione della sua uscita, ha parlato apertamente di una e-mail ricevuta dalla star di Top Gun piena di utili consigli da tenere a mente per la sua carriera di attore.

Le dritte del protagonista della saga di Mission: Impossible, un vero perfezionista per le scene d'azione, sono state preziose, ha detto Chalamet, per le riprese del secondo capitolo di Dune che, rispetto al primo, prevedeva scene più fisiche.