La torta, una prelibatezza al cioccolato bianco glassata con crema al formaggio e arricchita con scaglie di cocco, arriva ogni anno a una lista di amici selezionati del divo. Per alcuni, riceverla è ormai una tradizione che merita una festa speciale



Per alcune fortunate stelle di Hollywood non è Natale senza la torta di Tom Cruise, ovvero, la torta al cocco che il divo del grade schermo è solito inviare come regalo per le festività ai suoi ex colleghi egli amici più cari.

Grazie ai social media e alle testimonianze di alcuni dei destinatari, sappiamo che le "Cruise Cake" sono state spedite anche quest'anno. La star di Mission: Impossible ha onorato la sua tradizione personale.

La “Cruise Cake”, uno status symbol Tra le colline di Hollywood la torta di Natale di Tom Cruise è uno status symbol, riceverne una per le festività significa far parte ufficialmente di quell'Olimpo di star che, oltre ad aver raggiunto il successo, godono anche della stima dell'attore e del produttore, che a conti fatti, è uno dei (pochi) grandi Re Mida del cinema.

Le celebri torte al cocco di Doan's Bakery, un negozio di torte di Los Angeles che sforna prelibatezze dolci di ogni tipo, stanno arrivando anche quest'anno nelle case degli amici vip di Cruise e, come sempre, sono state impacchettate in maniera elegante, con un raffinato incarto col nastro dorato e l'immancabile biglietto d'auguri stampato, uguale per tutti.

Tra i destinatari più entusiasti della torta c'è Glen Powell che ha scattato una foto del dono per i suoi follower.

“La torta Cruise è arrivata”, ha scritto l'attore di Twisters, un annuncio che chiama a raccolta i suoi ospiti che, ogni anno, si presentano a casa sua per averne una fetta. Powell ha raccontato l'episodio in un talk show: da quando riceve la torta natalizia da Tom Cruise (i due hanno diviso il set di Top Gun: Maverick) gli tocca organizzare un party per aprirla.

Non c'è da stupirsi se ricevere la Cruise Cake sia diventato un evento: sono molte le star che hanno raccontato meraviglie a proposito di questo dolce.

Angela Bassett ha detto che si tratta di una delle migliori torte che abbia mai assaggiato. Tom Hanks ha detto che è così squisita che, quando sta per finire, lui e la sua famiglia iniziano a tagliare fette sempre più sottili.

Dakota Fanning, che ha lavorato con Cruise da bambina (ne La guerra dei mondi), la riceve ogni Natale, insieme al regalo annuale che l'attore le invia con affetto per ogni compleanno.

La torta al cocco, una prelibatezza californiana La “Cruise Cake” è una torta speciale, dunque. In rete e sui social è pieno di post che la descrivono e sono tanti i siti che propongono ricette per poterla realizzare in casa.

Precisamente, si tratta di una buntd cake americana, una torta morbida al cioccolato bianco, guarnita con glassa al formaggio e arricchita da un fitto strato di scaglie al cocco. Il prezzo per una torta da 12-16 porzioni è di poco meno di centotrenta dollari.

Doan's Bakery è organizzato per spedirle ovunque ma in alcuni periodi dell'anno è difficile accaparrarsene dal momento che lo stesso Cruise ne acquista tantissime.

La torta al cocco è una delle specialità della bakery che si vanta della paternità del dolce preferito tra le star, l'unico in grado di far trasgredire anche quelle che seguono una dieta ferrea, si legge nel sito.

Top Gun: Maverick, uno dei più grandi successi di pubblico delle ultime stagioni, ha fatto allungare la lista di destinatari della torta di Cruise.

Se prima dell'uscita del film arrivava già a Jon Hamm (cosa di cui si è vantato in un'intervista con Dish Nation), successivamente è arrivata anche a Miles Teller.

Destinatari storici della torta sono Oprah Winfrey, Cobie Smulders, Rosie O'Donnell, Kirsten Dunst. Più recenti sono Jay Ellis e Hayley Hatwell, quest'ultima star degli ultimi capitoli di Mission: Impossible e ex fiamma di Cruise.

Anche per lei l'arrivo della torta lo scorso anno è stato un momento da celebrare sui social.

Brooke Shields, che l'ha ricevuta per dieci anni di fila, non è più nella lista. A People ha rivelato di volerci tornare disperatamente per riceverla di nuovo.