Le ali della libertà è il miglior film della storia secondo IMDb

I punteggi vengono elaborati per produrre una media visibile accanto a ogni film, rappresentata dalla celebre icona a forma di stellina. Grazie a questo sistema, è possibile scoprire quali opere siano le più amate dal pubblico globale. Il risultato? Emerge quindi come titolo cinematografico più amato dal pubblico - con un punteggio impressionante di 9,3 su 10 e quasi 3 milioni di voti - il capolavoro diretto da Frank Darabont e interpretato da Tim Robbins e Morgan Freeman: Le ali della libertà.

Quando si tratta di classifiche cinematografiche, film come Quarto Potere e 2001: Odissea nello spazio dominano spesso. Tuttavia quelle sono le preferenze espresse da critici cinematografici, non da spettatori "medi”, per così dire. Queste liste si basano dunque sulle opinioni degli "addetti ai lavori", tralasciando un aspetto cruciale: il punto di vista degli spettatori.

Un riconoscimento popolare senza premi ufficiali

Nonostante le sue nove nomination agli Oscar - tra cui Miglior Film, Miglior Attore Protagonista per Morgan Freeman e Miglior Sceneggiatura non Originale per Darabont - Le ali della libertà non ha conquistato nessuna statuetta.

Questo però non ha impedito al film di entrare nel cuore degli spettatori e di consolidarsi come un classico senza tempo. Grazie a piattaforme come IMDb, il pubblico ha la possibilità di far sentire la propria voce, riscrivendo le regole delle classifiche cinematografiche tradizionali. E il successo di Le ali della libertà dimostra quanto sia forte il legame tra i film e gli spettatori, superando i confini dei premi ufficiali per lasciare un segno indelebile nella cultura popolare.



Il film Le ali della libertà è disponibile su Sky e NOW.