Wool, Tim Robbins si unisce al cast della serie tratta dal romanzo

Si arricchisce di grandi nomi il cast di “ Wool ” la nuova serie di episodi si Apple TV +, ispirata ai romanzi post-apocalittici dello scrittore americano Hugh Howey che in italiano si traduce con “La Trilogia del Silo” e che vede ora anche la partecipazione dell’attore Premio Oscar (2004) Tim Robbins nel ruolo di Bernard che i lettori più affezionati dell’intera collana di libri conosceranno come capo dell’IT per il Silo. Robbins reciterà accanto all’altro grande nome finora noto, quello di Rebecca Ferguson che vestirà i panni della protagonista femminile Juliette. Per Robbins non si tratta del primo vero debutto sul piccolo schermo, visto che l’attore statunitense è già apparso nella seconda stagione della serie “Castle Rock” di Stephen King e trasmessa da Hulu, così come negli show targati HBO “Here and Now – Una famiglia americana” e “The Brink”.

“Wool”, la trama della nuova serie tv targata Apple

approfondimento

Wool, Rebecca Ferguson protagonista della serie tratta dal romanzo

Sarà la celebre piattaforma di streaming americana Apple TV + – ora in forte ascesa grazie al sempre più vasto catalogo di produzioni originali – a girare, produrre e distribuire la nuova serie televisiva in episodi, liberamente ispirata alle vicende de “La Trilogia del Silo”, collana di romanzi a tema distopico e post-apocalittico, scritta e ideata dallo scrittore statunitense Hugh Howey. “Wool” non è altro che il primo capitolo di una lunga storia che racconta per filo e per segno la vita di alcuni abitanti di un silo sotterraneo, una gigantesca città che si estende per più di cento piani sotto la superficie terrestre. Si tratta dell’unica vera popolazione in grado di mantenere ancora in vita i resti e le memorie di quella che è considerata la vera umanità che qui rivive in una società ancora fortemente gerarchizzata. In un mondo che non può avere contatti con l’esterno, “Wool” indaga appieno nelle vicende e stati d’animo del protagonista maschile Holston, nonché lo Sceriffo del Silo, che si troverà a dover fare i conti con alcuni omicidi e fatti di cronaca che metteranno in dubbio le sue certezze sul modo di fare della città sotterranea. Quello che scoprirà sarà una società tossica dove le leggi imposte non sono utili alla protezione come tutti pensano, ma ad un vero e proprio assoggettamento molto simile alla schiavitù.