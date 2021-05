Wool, Rebecca Ferguson protagonista della serie tratta dal romanzo

Rebecca Ferguson sarà la protagonista di “ Wool ”, progetto che adatterà per il piccolo schermo la saga letteraria di Hugh Howey . Un titolo che vedrà l’attrice impegnata anche come produttrice. Scritta da Graham Yost e diretta da Morten Tyldum, la serie TV andrà ad arricchire il catalogo di Apple TV+.

Una lunga gestazione che ha fronteggiato non pochi problemi e cambi di produzioni. Inizialmente 20th Century Fox aveva annunciato l’adattamento cinematografico. Era il 2012 e Ridley Scott avrebbe dovuto prendere parte al progetto. Quest’ultimo è poi passato ad AMC, che aveva affidato a LaToya Morgan il compito di creare una sceneggiatura per una prima stagione. Dal cinema alla TV, da un film a una serie TV, per poi lasciar arenare il tutto, o almeno così sembrava. Dopo una lunga attesa, ecco un nuovo barlume di speranza per i fan.

Wool, la trama

“Wool” ha rappresentato la grande svolta nella carriera di Hugh Howey, scrittore statunitense che ha pubblicato il primo volume su Amazon, in versione digitale e indipendente. La serie è però divenuta popolare nel corso degli anni, portando alla stesura di ben nove romanzi. Questi, noti come “La Trilogia del Silo”, sono stati in seguito raccolti in tre volumi: “Wool”, “Shift” e “Dust”.

La storia di “Wool” è ambientata in una versione della Terra post apocalittica. L’umanità ha trovato rifugio nel Silo, ovvero una città sotterranea composta da più di cento piani. Era l’unico modo per avere una chance di sopravvivenza. Le materie prime sono limitate e i rapporti gerarchici esistono ancora, riproducendo un sistema caratterizzato dall’ineguaglianza, in parte simile a quello del mondo esterno. Vi sono dunque piani bassi, medi e alti.

I rapporti extraconiugali sono proibiti e le nascite controllare. Il primo romanzo presenta Holston, sceriffo del Silo, che trascorre la maggior parte del proprio tempo a indagare sulla morte di sua moglie Allison. Tutto ciò porterà alla luce i segreti di questa città sotterranea, con un enorme impatto sulla vita dei sopravvissuti.