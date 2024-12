La Crus, arriva il concerto di Natale il 16 dicembre a Rimini

Appuntamento al Teatro Galli in piazza Cavour. Sul palco anche Cristina Donà e Paolo Benvegnù

Un lungo tour ricco di pubblico, soddisfazioni ed ospiti, ora porta i La Crus a Rimini (il 16 dicembre alle ore 21 Teatro Galli in piazza Cavour, 10 euro più i diritti di prevendita) per presentare dal vivo il nuovo album all’interno di una scaletta che include anche parte dei classici che hanno segnato in maniera indelebile la loro splendida carriera.

Proteggimi da ciò che Voglio, il nuovo album dei La Crus è stato pubblicato su etichetta Mescal il 22 marzo e accolto da critica e pubblico con una standing ovation.

Sul palco, Joe / Mauro Ermanno Giovanardi (voce e armonica), Cesare Malfatti (chitarre e campioni), Chiara Castello (tastiere e cori), Marco Carusino (basso e chitarre) e Leziero Rescigno (batterie).



Ma per questo evento unico che ha il profumo del Natale, promosso dal Comune di Rimini e da Romagna Acque-Società delle Fonti – nato da un’idea del leader dei LA CRUS Mauro Ermanno Giovanardi, che a Rimini ha diretto il Festival di musica e letteratura “Assalti al Cuore” e del Presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabè – sono previsti due regali speciali; a condividere il palco del Teatro Galli, Cristina Donà, splendida voce che ha saputo riscrivere i contorni della musica d’autore femminile, e Paolo Benvegnù, elegante e sensibile autore, fresco vincitore della Targa Tenco con È inutile parlare d’amore come Migliore Album in assoluto (LEGGI L'INTERVISTA). Fatevi un prezioso dono di Natale con questa imperdibile serata che vi farà poi esclamare con orgoglio: “io c’ero”.