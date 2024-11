Cosa sapere su "November - I cinque giorni dopo il Bataclan"

Il film, in prima tv su Rai 4 mercoledì 13 novembre, racconta gli attentati di Parigi che - nove anni fa - sconvolsero il mondo. Diretto da Cédric Jimenez, non è un documentario ma, come lo definiscono i suoi protagonisti, un "film documentato"

Il 13 novembre del 2015, un gruppo di fondamentalisti islamici ha seminato il panico a Parigi. Dapprima ha colpito i dehors di alcuni bistrot, poi le aree che circondano lo stadio di Saint-Denis (sede, quella sera, del match tra Francia e Germania). Infine i terroristi sono entrati al Bataclan , dove centinaia di persone stavano assistendo al concerto del gruppo americano Eagles of Death Metal . Alla fine di quella notte sanguinaria si conteranno 130 morti e 413 feriti , 99 dei quali in gravi condizioni, appartenenti a 26 diverse nazionalità. Tra loro, anche l'italiana Valeria Solesin.

November - I cinque giorni dopo il Bataclan , pur non mostrando direttamente le scene dell'attentato, ne trasmette tutto l'orrore attraverso le voci degli agenti accorsi sul campo , collegati con la centrale di polizia. Ma racconta anche come, gli agenti dell'antiterrorismo, sono riusciti a incastrare e ad arrestare i responsabili inseguendoli tra Francia, Belgio e Marocco.

Va in onda in prima tv su Rai 4, mercoledì 13 novembre., il film November - I cinque giorni dopo il Bataclan.

Il cast

"Nel film, solo i nomi dei terroristi sono veri. L'abbiamo fatto per proteggere i veri protagonisti", ha spiegato Jean Dujardin, che presta il volto a Fred, capo del reparto speciale della polizia, e coordinatore delle immagini. Il suo è un personaggio di fantasia, ma è la somma dei veri membri dell'antiterrorismo, con cui ha a lungo parlato prima di andare sul set. "November non è un documentario, ma è documentato. Volevo trasmettere la verità delle emozioni dei protagonisti e dei fatti: far vedere quello che stavano vivendo in quel momento che li e ci ha trasformati per sempre", ha raccontato Dujardin. Nel cast di November - I cinque giorni dopo il Bataclan troviamo anche Sandrine Kiberlain nei panni di Helois, Anaïs Demoustier in quelli del capitano Inès. Lyna Khoudri è Samia, la ragazza che si confida con Inès.