Cattivissimo me 4, una clip esclusiva del film

Il nuovo capitolo del più grande franchise animato di sempre è ricco di azione senza sosta e dell’umorismo tipico di Illumination. Il lungometraggio è su Sky Primafila a partire dal 6 novembre. Per l'occasione, ecco una scena della pellicola in esclusiva per il sito di Sky TG24

Acclamato come “Il film più divertente dell'estate” (Dave Morales, Fox TV Houston), Cattivissimo me 4 è disponibile su SKy Primafila a partire dala 6 novembre. Diretto da Chris Renaud e Patrick Delage, il film ha come voci italiane Max Giusti (Voce italiana di Gru in tutta la saga di Cattivissimo Me), Carolina Benvenga (Voce italiana di Lucy in Cattivissimo Me 4, attrice e conduttrice televisiva) e Stefano Accorsi (Voce italiana di Maxime in Cattivissimo Me 4; Veloce come il vento, L’ultimo bacio, Il campione, Le fate ignoranti, Santa Maradona). Le voci internazionali sono Steve Carell (“The Office” e la saga di Cattivissimo Me) e Kristen Wiig (“Saturday Night Live” e la saga di Cattivissimo Me). I

Dopo il fenomenale successo di incassi del 2022 con la pellicola Illumination Minions: Come Gru Diventa Cattivissimo – Minions: The Rise of Gru, che ha guadagnato quasi un miliardo di dollari, il più grande incasso globale per un la franchise di un cartone animato, arriva un nuovo capitolo in cui Gru e Lucy le loro ragazze —Margo Edith e Agnes— danno il benvenuto a un nuovo membro della famiglia, Gru Jr., il cui unico intento è dare il tormento al proprio babbo.

Le parole del regista Chris Renaud

Le difficoltà di una famiglia che deve traslocare mi hanno toccato nell’intimità,” confessa Renaud. “Mi ha riportato alla mente gli anni dell’adolescenza quando ho vissuto le dinamiche del trasloco. La sceneggiatura riesce in maniera intelligente a esplorare le sfide che si presentano quando devi integrarti in un nuovo ambiente, e sono certo di non essere l’unico a ritrovarmi in quelle scene. Non sono tutti gli spettatori che vivono la complessità di dover assumere una nuova identità, ma il segno distintivo di Mike è riuscito a combinare la commedia con l’elemento drammatico in una maniera inimitabile.”

Per costruire l’elemento comico del film, la squadra ha tratto ispirazione da alcuni classici della commedia. “Abbiamo sempre guardato i cartoni della Warner Brothers, l’ironia senza tempo di Buster Keaton e l’irriverente fascino di Peter Sellers per alimentare la nostra forza comica,” spiega Renaud. “Queste influenze hanno definito il tono per la parte ironica del film fin dagli inizi. Si tratta di una combinazione molto particolare di commedia fisica, giocosa e semplice, che ha permesso a ogni opera di affermarsi, specialmente nel mondo dell’animazione che non prevedeva questa tipologia di approccio prima che Cattivissimo Me - Despicable Me uscisse.”