Race for Glory: Audi vs. Lancia, il film è stasera in prima tv su Sky

In arrivo su Sky Cinema in prima TV Race for Glory - Audi vs. Lancia, un film di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio, in onda lunedì 28 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Il film di Stefano Mordini, nato dall’idea di Riccardo Scamarcio di raccontare la storia di Cesare Fiorio, team manager della Lancia, vuole rendere omaggio a uno sport epico come il rally, raccontando la leggendaria impresa della Lancia guidata da Fiorio nel campionato del mondo di rally del 1983, e la rivalità con il ben più quotato team Audi. Un po’ come la parabola del più debole, in questo caso il carismatico e ingegnoso Cesare Fiorio che, con l’astuzia, batte il più forte, ovvero il freddo asso del volante Walter Rohrl. Il film è una produzione Lebowski con Rai Cinema, coprodotto da Davis Film in associazione con MAS S.r.l., prodotto da Riccardo Scamarcio e Jeremy Thomas, coprodotto da Victor Hadida.

La trama del film Nel mondo del rally, il 1983 è l’anno in cui si fece la storia, l’anno di Davide contro Golia, quello in cui lo sfavorito team Lancia, guidato dal carismatico Cesare Fiorio (Riccardo Scamarcio), affronta il potente team Audi in una delle più grandi rivalità della storia dello sport. Nel Campionato del mondo, contro il formidabile rivale Roland Gumpert (Daniel Brühl) e il suo team Audi, tecnologicamente superiore e composto da figure come il campione finlandese, Hannu Mikkola (Gianmaria Martini), Lancia e il suo team manager, Cesare Fiorio, rischiano una sconfitta certa. Ma con cuore, passione e capacità da fuoriclasse, Fiorio riesce a mettere insieme una squadra insolita, convincendo anche il campione Walter Röhrl (Volker Bruch) a guidare per la Lancia. Utilizzando tutti i trucchi a sua disposizione e piegando le regole, Fiorio si addentra in territori pericolosi, dentro e fuori la pista, per una vittoria che sembra essere impossibile approfondimento "Race for Glory: Audi vs. Lancia", arriva il film con Scamarcio

Le parole del regista Stefano Mordini "Quando Riccardo ha avuto l’idea di raccontare la storia di Cesare Fiorio, team manager della Lancia, riuscivo a pensare solo: come posso portare in questo film la passione e la forza che ha Cesare nel raccontare il suo rally? Avere l’opportunit̀à di raccontare e mettersi alla prova con un film di genere, e raccontarlo solo mettendo in scena le “regole classiche”. Non è la visione che volevo dare al film. Come avviene per il ciclismo, le macchine corrono su strade reali e non dentro circuiti creati ad hoc per la velocità. Sfrecciano dentro centri abitati, passano a pochi centimetri dagli spettatori, tanto che persino il pubblico - al pari dei piloti - si assume rischi non trascurabili e diventa parte di questo rutilante spettacolo. Insomma, il rally come uno spettacolare film a cui si accede senza biglietto. Ecco allora l'ambizione e l'originalità di Race for Glory: colmare questa lacuna e rendere omaggio a uno sport epico come il rally, una prova ai limiti delle capacità umane per rischio, fatica e concentrazione richiesta. E per far ciò anche il linguaggio narrativo doveva assumersi dei rischi, allontanarsi dalla pulizia formale e patinata di molti film concepiti per le piattaforme e diventare un po’ “sporco”, ritrovare quell’adesione alla realtà, quell’azzardo e quella vitalità di un certo cinema militante degli anni ’70. Abbiamo strutturato insieme al direttore della fotografia, Gigi Martinucci, e al produttore, Riccardo Scamarcio una narrazione visiva che durante le gare sia sempre dentro e insieme agli attori. Voglio poter coinvolgere a pieno lo spettatore, fargli sentire l’adrenalina, la fatica e lo sporco della gara. A mio parere questo è il punto di vista giusto, per poter entrare e far capire gli stati d’animo, la passione, la cura e l’amore che si vive nel mondo del rally. "