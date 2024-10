2/7 ©Webphoto

John Travolta recita al fianco di Bruce Willis in Paradise City. Due volte nominato all'Oscar, per La febbre del sabato sera e per Pulp Fiction, premiato ai Golden Globes per Get shortly, Travolta veste i panni di Arlene Buckley, ex socio di Swan

John Travolta, 70 anni da Grease a Pulp Fiction fino a Sanremo. FOTO