Arriva in prima TV su Sky l’acclamato film di Todd Haynes MAY DECEMBER, in onda mercoledì 9 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Presentato in concorso al Festival di Cannes 2023 e candidato all’Oscar® per la miglior sceneggiatura originale, l’intenso film di Todd Haynes vede protagoniste le impareggiabili Julianne Moore e Natalie Portman in una storia che esplora uno dei grandi talenti della specie umana: il nostro colossale rifiuto di guardare noi stessi. Ispirato a fatti realmente accaduti riguardanti una famiglia americana inconsueta nata da uno scandalo pubblico diventato un evento mediatico nazionale, la pellicola racconta la realizzazione di un film seguendo un’attrice che si reca a Savannah, in Georgia, per studiare dal vivo la donna che interpreterà e le vite dei suoi familiari. È attraverso questo delicato processo di esplorazione, che fa da cornice a questa storia strana e inquietante, che veniamo a conoscenza del passato di questa matriarca al centro dello scandalo e del suo giovane marito, un coreano-americano con il quale la donna aveva iniziato una relazione quando lui era appena tredicenne.