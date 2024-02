May December, quando esce il film con Natalie Portman e Julianne Moore

Presentato in anteprima al Festival di Cannes e candidato all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale, il film con protagoniste le due stelle di Hollywood arriverà nelle sale italiane dal 21 marzo. Le dive premio Oscar sono coinvolte in un racconto che mescola i generi melò e thriller. Sono affiancate da Charles Melton, che ha ricevuto la candidatura al Golden Globe e altri riconoscimenti, tra cui quello di Miglior attore non protagonista dell’anno dal National Society of Film Critics



Finalmente c'è una data ufficiale per l'uscita del film May December, l'attesissima pellicola diretta da Todd Haynes che vede protagoniste Natalie Portman e Julianne Moore. Presentata in anteprima al Festival di Cannes e candidata all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale, l’opera con protagoniste le celebri stelle di Hollywood arriverà nelle sale italiane dal 21 marzo con Lucky Red. Sul set vedremo le due dive premio Oscar coinvolte in un racconto che mescola i generi del melò e del thriller. Le due star saranno affiancate da Charles Melton, che per la sua interpretazione ha ricevuto la candidatura al Golden Globe e tanti altri riconoscimenti, tra cui quello di Miglior attore non protagonista dell’anno dal National Society of Film Critics.

La storia di una famosa attrice che vuole realizzare un film su una coppia

May December racconta la storia di una famosa attrice che vuole realizzare un film per raccontare la storia vera di una coppia. Si tratta di una coppia che vent'anni prima aveva sconvolto gli Stati Uniti d'America e infiammato la stampa a causa della propria relazione clandestina. La famosa attrice protagonista del film, chiamata Elizabeth Berry, entrerà nella vita di tutti i giorni della suddetta coppia per riuscire a prepararsi al suo nuovo ruolo, ma così facendo rischierà di mettere seriamente in crisi la coppia stessa.

Deciderà di viaggiare fino alla costa del Maine per conoscere di persona la donna che deve interpretare, una donna che è balzata le cronache due decenni prima per il matrimonio con un uomo più giovane di 23 anni. Intanto la donna in questione, assieme al marito, è alle prese con i preparativi delle figlie gemelle per il college, tuttavia le dinamiche familiari cominceranno pian piano a disfarsi sotto la lente d'ingrandimento del personaggio interpretato da Natalie Portman.

Natalie Portman interpreta la protagonista Elizabeth Berry È Portman a interpretare la protagonista Elizabeth Berry, la famosa attrice che per calarsi meglio nei panni della donna che vent'anni prima era su tutti i giornali per aver dato scandalo (il personaggio di Julianne Moore, che nel film si chiama Gracie Atherton-Yoo) andrà a raggiungere il suo copione in carne ossa, per così dire. La pellicola è liberamente ispirata alla vicenda di Mary Kay Letourneau, insegnante nota alla cronaca statunitense per l'adescamento del suo allora alunno Vili Fualaau, dodicenne all'epoca dei fatti e in seguito diventato suo marito.

La sceneggiatura è firmata da Samy Burch

A firmare la sceneggiatura del film May December è Samy Burch. Circa il lavoro di questa sua collaboratrice, il regista Todd Haynes ha dichiarato: “Ciò che mi ha conquistato dello script eccezionale di Samy Burch è il modo con cui ha affrontato tematiche potenzialmente instabili con una pazienza osservativa che ha permesso ai personaggi della storia di essere esplorati con una sottigliezza non comune”.

approfondimento Julianne Moore, amo il cinema che mi fa battere il cuore