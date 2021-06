May December, il nuovo film con Natalie Portman e Julianne Moore

Nel frattempo la donna in questione e suo marito sono alle prese con i preparativi delle figlie gemelle per il college ma le dinamiche familiari iniziano a disfarsi sotto la lente d’ingrandimento del personaggio interpretato da Natalie Portman .

La protagonista decide così di viaggiare fino alla pittoresca costa del Maine per conoscere la vita della donna, balzata alle cronache due decenni prima per il matrimonio con un uomo più giovane di ventitré anni.

May December è il titolo della nuova fatica cinematografica che unisce Julianne Moore e Natalie Portman. Stando a quanto riportato dal magazine , la protagonista di Jackie sarà un’attrice di Hollywood desiderosa di conoscere più da vicino la donna interpretata nel suo film, i cui panni saranno rivestiti da Julianne Moore ( FOTO ).

May December, le parole del regista

approfondimento

Todd Haynes si è pronunciato sul lavoro realizzato da Samy Burch: “Ciò che mi ha conquistato dello script eccezionale di Samy Burch è il modo con cui ha affrontato tematiche potenzialmente instabili con una pazienza osservativa che ha permesso ai personaggi della storia di essere esplorati con una sottigliezza non comune”.

Infine, nessuna indiscrezione per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, a questo punto non resta altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi e i dettagli.