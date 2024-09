Morto John Ashton di Beverly Hills Cop-Un piedipiatti a Beverly Hills

L’interprete del personaggio del Sergente John Taggart nei film della saga poliziesco-comedy americana è morto giovedì 26 settembre 2024 a Fort Collins, in Colorado, come confermato dal suo manager Alan Somers al magazine Variety. L’attore statunitense aveva 76 anni

L’interprete del personaggio del Sergente John Taggart nei film della saga poliziesco-comedy americana è morto giovedì 26 settembre 2024 a Fort Collins, in Colorado, come confermato dal suo manager Alan Somers al magazine americano Variety. L’attore statunitense aveva 76 anni.

I primi ruoli cinematografici

Tra i suoi primi ruoli cinematografici, ricordiamo La prossima vititma (titolo originale: An Eye for an Eye, 1973), So Evil, My Sister (1974), Cat Murkil and the Silks (1976), All American Boys (titolo originale: Breaking Away, 1979), Borderline (1980) e Crazy Runners - Quei pazzi pazzi sulle autostrade (titolo originale: Honky Tonk Freeway, 1981).

È apparso anche come guest star in diverse serie televisive negli anni '70, tra cui Emergency!, Colombo, Police Story, Barnaby Jones, Police Woman, MASH, Starsky and Hutch e Dallas.