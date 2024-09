Mentre la Disney si prepara per i sequel del fortunato franchise, che ha incassato 1,75 miliardi di dollari, Lee, Chief Creative Officer dei Walt Disney Animation Studios, passa dal suo ruolo a quello da regista, sceneggiatrice e produttrice: dirigerà e scriverà il capitolo 3 e produrrà esecutivamente il 4 insieme a Marc Smith. Intanto il regista premio Oscar di Encanto, Jared Bush, è stato nominato nuovo Chief Creative Officer dei Walt Disney Animation Studios



La Disney si prepara per i sequel del franchise Frozen, che ha incassato 1,75 miliardi di dollari, e per farlo rivoluziona il proprio team. Jennifer Lee, Chief Creative Officer dei Walt Disney Animation Studios, passa dal suo ruolo a quello da regista, sceneggiatrice e produttrice: dirigerà e scriverà Frozen 3, dopodiché produrrà esecutivamente Frozen 4, assieme a Marc Smith. Intanto il regista premio Oscar di Encanto, Jared Bush, è stato nominato nuovo Chief Creative Officer dei Walt Disney Animation Studios, andando quindi a sostituire Lee.

Jennifer Lee ha ricoperto il ruolo di CCO (acronimo di Chief Creative Officer) dal 2018. Intanto Clark Spencer, veterano della Disney da trent'anni e produttore premio Oscar, continuerà nel ruolo di presidente dei Walt Disney Animation Studios. Nel corso del 2023 e del 2024, sono stati mostrati concept art di Frozen 3, con una data di uscita prevista per il 2027, e la regista Jennifer Lee ha anticipato che ci sarà un altro sequel.

Il co-presidente di Disney Entertainment, Alan Bergman, ha dichiarato: “Jared Bush è un incredibile regista e un talentuoso dirigente, una forza creativa di primo piano alla Disney Animation negli ultimi dieci anni, e sono entusiasta del fatto che sia lui a prendere le redini di questo storico studio. Voglio anche ringraziare Jennifer Lee per la sua appassionata leadership: ha lasciato un segno indelebile sia sulla Disney Animation che sull'industria. Non c’è persona migliore per supervisionare la continuazione della storia di Frozen”. Frozen 3 è previsto per il 24 novembre 2027.



Jared Bush: "Sono profondamente grato” Dal canto suo, Jared Bush ha detto: "Sono profondamente grato a Bob Iger e Alan Bergman per la loro fiducia in me, e ringrazio Jennifer Lee per la sua leadership e il suo supporto mentre si dedica ai prossimi capitoli di Frozen. Disney Animation è la casa di alcune delle più grandi storie e personaggi dell'ultimo secolo, e sono entusiasta di lavorare con tutti i nostri registi, artisti e membri del team Disney Animation per plasmare insieme il futuro di questo leggendario studio”.

Jennifer Lee: “Hanno sostenuto la mia decisione" Lee ha fatto sapere che quello di tornare alla regia era un suo desiderio. "Sono così grata a Bob e Alan per aver sostenuto la mia decisione di tornare a dedicarmi completamente alla regia”, si legge in una dichiarazione ufficiale di Jennifer Lee affidata al magazine statunitense Deadline. “Ogni giorno lavorare con loro è una lezione di creatività, affari, comunità e integrità. Ho sempre creduto nel talento incredibile di Jared e non vedo l'ora di vedere cosa porterà nel ruolo di CCO con la sua passione per l'animazione. Collaborare con questo studio di artisti, animatori e narratori è un privilegio, e non vedo l'ora di creare insieme nuove storie”, prosegue Lee.

Bush ha scritto e diretto Encanto (2021)

Nel ruolo di CCO, Jared Bush, che lavora per Disney da circa un decennio, guiderà la produzione creativa dell'animazione Disney in film, serie e progetti correlati. Bush ha scritto e diretto Encanto (2021), pellicola che ha vinto l'Oscar per il miglior film d'animazione, ed è stato produttore esecutivo di Raya e l’ultimo drago. Ha co-diretto e co-sceneggiato Zootropolis (2016), vincitore dell'Oscar; ha scritto Oceania (2016), nominato all'Oscar, e ha ricevuto un Emmy per Zootropolis+. È sceneggiatore e produttore esecutivo di Oceania 2, in uscita il 27 novembre 2024, e sta dirigendo e scrivendo Zootropolis 2, la cui uscita è prevista per il 26 novembre 2025.

Lee è la co-sceneggiatrice di Ralph Spaccatutto Lee, sceneggiatrice e regista premio Oscar dietro il franchise di Frozen, è entrata in Disney nel 2011 come co-sceneggiatrice di Ralph Spaccatutto, nominato all'Oscar. Ha partecipato alla costruzione della storia di Zootropolis ed è stata produttrice esecutiva di Encanto, Wish, Raya e l’ultimo drago e del prossimo Oceania 2. Ha anche supervisionato il primo approccio della Disney Animation alle serie animate, tra cui Baymax, Iwájú e Zootopia+. Per quest'ultima ha ricevuto un Emmy Award. Inoltre, è stata nominata ai Tony come autrice del libro del musical di Broadway Frozen.