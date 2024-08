Frozen 3, annunciata la data di uscita

frozen 3, la data di uscita del film

È il 2013 quando Frozen sbarca sul grande schermo divenendo velocemente un vero e proprio fenomeno mediatico. Il film d’animazione, diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, appassiona bambini e adulti incassando oltre 1.200.000.000 di dollari al botteghino internazionale. Parallelamente, la pellicola riceve numerosi riconoscimenti, tra i quali due statuette agli Academy Awards per il Miglior film d’animazione e la Miglior canzone originale per Let It Go.