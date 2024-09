L'era glaciale 6, in lavorazione un nuovo film

Cinema

Dal ritorno di Keanu Reeves / John Wick a quello di Jasom Momoa / Aquaman, passando per adattamenti di romanzi, storie vere, horror e commedie romantiche, ecco tutte le novità di settembre per gli amanti del cinema

John Wick 4 - Sky Cinema Uno. Arriva su Sky Cinema il 2 settembre il quarto capitolo della saga action con Keanu Reeves nei panni del vendicativo killer . Per riacquistare la sua libertà, Wick deve sconfiggere la Grand Tavola e chi ne è stato messo a capo: lo spietato marchese de Gramont. Per arrivare a lui, dovrà prima affrontare decine di avversari, tra i quali una vecchia conoscenza costretta a trasformarsi in nemico

Green Border - Sky Cinema Due. Arriva il 3 settembre il film che, alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, ha vinto Premio speciale della giuria per il racconto potente e brutale della crisi dei rifugiati al confine polacco. Diretto da Agnieszka Holland, il film racconta le vicende di una famiglia siriana, che atterra a Minsk per cercare di raggiungere il confine tra Bielorussia e Polonia e, una volta entrata nell’Unione Europea, raggiungere dei parenti in Svezia. Ma la foresta che separa i due Paesi è teatro di una guerra di sopravvivenza per i rifugiati