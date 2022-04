Ice Age: Scrat Tales, il trailer della serie Disney +

Scrat, neo genitore di Baby Scrat, vivrà avventure e peripezie con il suo piccolo, cercando allo stesso tempo di cercare di mangiare la prelibata ghianda, evento che puntualmente non gli riesce, un po’ come Willy il Coyote che vorrebbe acchiappare Bee-Beep, non riuscendovi mai. La serie tv sarà composta da sei cortometraggi.

I titoli e le trame dei sei cortometraggi presenti in Ice Age: Scrat Tales

Nuts About You

Diretto da Michael Berardini e Donnie Long. Storia di Michele Berardini.

Il primo incontro di Scrat e Baby Scrat. Ma la gioia di Scrat per il suo nuovo ruolo di genitore dura fino a che Baby Scrat non vede la sua prima ghianda.

LoFi Scrat Beats to Sleep/Chill to

Diretto da Donnie Long e Matt Munn. Storia di Donnie Long.

Scrat usa le percussioni per creare una ninna nanna nel tentativo di far addormentare Baby Scrat.

X’s and Uh-O’s

Diretto da Donnie Long e Drew Winey. Storia di James Young Jackson e Drew Winey.

Scrat insegna a Baby Scrat a piantare la ghianda. Ma Baby Scrat finisce per dare una lezione a Scrat.

Nutty Reflections

Diretto da Donnie Long ed Eric Prah. Storia di Galen Tan Chu.

Scrat e Baby Scrat inseguono la ghianda in una grotta piena di specchi deformanti stile parco divertimenti.

Teeter Toddler

Diretto da Jeff Gabor e Donnie Long. Storia di Galen Tan Chu.

Scrat e Baby Scrat sono alle estremità opposte di un tronco sostenuto da un unico ramo, con gli esiti ridicoli che si possono immaginare.

Nut The End

Diretto da Lisa Allen Keane e Donnie Long. Storia di Michael Thurmeier.

La ghianda cade da una scogliera portando Scrat e Baby Scrat a chiedersi se saranno in grado di vivere mai in armonia tra loro.