L'Era Glaciale: Le Avventure di Buck, il trailer italiano

Disney+ ha rilasciato il trailer finale in italiano de L'Era Glaciale: Le Avventure di Buck. Il nuovo capitolo della celebre saga sarà disponibile in streaming a partire dal 25 marzo

Manca davvero poco per il ritorno sullo schermo della donnola Buck e dei suoi amici per il nuovo capitolo del franchise ambientato nel Mondo Perduto. L'Era Glaciale: Le Avventure di Buck, commedia d'animazione prodotta dalla 20th Century Studios e distribuita da Walt Disney Pictures, debutterà in tv a partire dal 25 marzo su Disney +, visibile anche su Sky Q e Now tramite la app Smart Stick, data riportata anche nel trailer ora disponibile anche in italiano.



Il trailer del film approfondimento L'Era Glaciale: Le avventure di Buck, il trailer del film La clip del trailer diffusa da Disney + offre un bel po' di anticipazioni sulla trama del nuovo film della saga selvaggia che, capitolo dopo capitolo, ha raccolto sempre più consenso da parte del pubblico. Al centro della nuova avventura, Buck la donnola, il buffo e spericolato animaletto apparso per la prima volta ne L’Era Glaciale 3 - L’Alba dei Dinosauri (2009), qui alle prese con una nuova missione per salvare il mondo da una pericolosa invasione di dinosauri. In questa nuova impresa, accanto alla donnola con un occhio solo, ci saranno nuovi amici e vecchi personaggi, tra cui Crash e Eddie, i due divertentissimi opossum già noti agli appassionati del franchise. Crush e Eddie, in cerca di indipendenza, si allontanano dalla loro casa ma finiscono subito nei guai: il Mondo Perduto è pieno di insidie e di minacce per la loro sopravvivenza. Ma la pericolosità della missione è smorzata dalla comicità dei personaggi che emerge dal trailer della pellicola e il minuto e mezzo di immagini montate svela alcune delle battute più esilaranti del film che, sotto il profilo del divertimento, non teme il confronto con i precedenti. Da non sottovalutare anche l'aspetto visivo delle scene: L'Era Glaciale: Le Avventure di Buck è il primo lungometraggio del franchise di successo realizzato dopo la chiusura dei Blue Sky Studios che hanno prodotto i precedenti. Questo titolo segna l'esordio alla regia di John C. Donkin, precedentemente produttore degli altri cinque film della saga nata sul grande schermo nel 2002.