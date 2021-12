L'era glaciale - Le avventure di Buck, il trailer del film

La trama: Buck contro la minaccia dei dinosauri

approfondimento

Il nuovo film d'animazione si annuncia come una vera chicca per gli appassionati delle avventure del Mondo Perduto. Contro la minaccia dei dinosauri questa volta scende in campo Buck, personaggio già comparso per la prima volta ne “L’Era Glaciale 3 - L’Alba dei Dinosauri”. Buck è una donnola, piccola e orba da un occhio ma il suo carattere spericolato la porta a misurarsi con sfide assurde. Insieme a Crash, Eddie e altri nuovi amici, Buck decide di salvare il Mondo Perduto dal dominio dei dinosauri e la missione sarà rischiosa e super divertente.

Dal punto di vista temporale, gli eventi di questo titolo, in cantiere da molti anni, si collocano tra quelli raccontati nel terzo e nel quarto film, un midquel che approfondisce una parte della vasta storia iniziata al cinema nel 2002, anno di uscita del primo lungometraggio animato, “L'era glaciale”. Diretto da diretto da Chris Wedge e prodotto da Blue Sky Studios, insieme a 20th Century Fox, quel primo film è stato il primo capitolo di un'avventura ventennale sul grande schermo che, dopo quattro sequel, cortometraggi e due speciali tv, oggi approda in streaming per continuare a raccogliere il favore del pubblico, sempre pronto ad approfondire le storie dei numerosi personaggi del racconto originale di Michael J. Wilson.