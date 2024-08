La scelta di Anne, trama e cast del film Leone d'Oro a Venezia 2021

La disperazione di Anne è tale che spende tutto ciò che ha per un aborto clandestino . Una ferita del corpo e dell'anima, che testimonia la sua lotta, di cuore e di denti, per tenersi stretta la vita come se l'era immaginata.

Il film, ambientato nel 1963, ha come protagonista l'attrice franco-rumena Anamaria Vartolomei nel ruolo di Anne, una giovane ragazza che vive il traumatico processo emotivo e fisico di ottenere un aborto in Francia prima che venisse legalizzato.

Tratto dal romanzo autobiografico omonimo di Annie Ernaux , Nobel per la letteratura nel 2022, la pellicola è stata presentata in anteprima alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia . E, qui, ha vinto il Leone d'Oro dopo aver ricevuto enormi consensi dalla critica.

Giovedì 29 agosto va in onda in prima tv su Rai 3 La scelta di Anne, titolo originale L'Événement, dramma francese del 2021 diretto da Audrey Diwan .

Chi è Anamaria Vartolomei

Anne è interpretata dall'attrice franco-rumena classe 1999 Anamaria Vartolomei.

Quando aveva solo dieci anni, fu scelta tra circa 500 candidate per interpretare il personaggio di My Little Princess ispirato all'infanzia della regista, Eva Ionesco. Per il ruolo, venne candidata al premio Lumière. Volto di Luisa Elisabetta di Borbone-Orléans nel film storico Lo scambio di principesse, per La scelta di Anne ha vinto numerosi premi. Nel 2024, è stata impegnata sul set di L'Impero e Maria. L'Empire è arrivato al momento giusto. "Dopo La scelta di Anne, mi offrivano solo ruoli drammatici. L'idea di diventare una creatura metà umana e metà extraterrestre in una storia piena di umorismo e assolutamente folle mi divertiva", ha raccontato a proposito di L'Impero.

Nel cast di La scelta di Anne anche Kacey Mottet Klein nel ruolo di Jean, Luàna Bajrami in quello di Hélène. E poi Louise Chevillotte (Olivia), Pio Marmai (Professor Bornec), Sandrine Bonnaire (Gabrielle) e Anna Mouglalis (Claire).