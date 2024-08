Baywatch, il cast del film con Dwayne Johnson e Zac Efron

1/10 ©Getty

Dwayne Johnson è Mitch Buchannon nel film Baywatch, remake dell'iconica serie, in onda su Italia Uno venerdì 23 agosto. Ex wrestler, protagonista di numerosi film d'azione e per famiglie, Johnson ha preso il posto di David Hasselhoff, prestando il volto al tenente e caposquadra dei bagnini delle spiagge di Emerald Bay, in Florida

Baywatch: la recensione