Un tipo imprevedibile 2, Adam Sandler: "Travis Kelce ci sarà"

Travis Kelce si unirà presto ad Adam Sandler sul set di Un tipo imprevedibile 2.

Durante la sua ospitata al Tonight Show , Sandler ha confermato che il campione dei Kansas City Chiefs apparirà nell'attesissimo sequel della sua commedia sul golf, originirariamente uscita nel 1996. "Abbiamo studiato qualcosa di carino per Travis", ha confessato a Jimmy Fallon. "Ci sarà: è un ragazzo molto simpatico. Lo amereste nella vita reale".

Una mezza confessione

La conferma del cameo di Travis Kelce in Un tipo imprevedibile 2 arriva dopo mesi di voci e indiscrezioni. Nel corso del suo podcast, lo scorso maggio, gli era stata "tesa una trappola" per fargli confessare il suo coinvolgimento nel progetto. Tuttavia, all'epoca Kelce si limitò a dichiararsi un grande fan di Adam Sandler, dicendosi pronto a fare una comparsa in caso l'occasione si fosse presentata.

"Chi lo sa? Le teorie possono avverarsi. Le teorie possono essere vere e le persone semplicemente non lo sanno", disse all'epoca, restando sul vago. "Quindi potrei essere in una fase di discussione, ma potrei anche non esserlo".

Kelce, che sta frequentando Taylor Swift, ultimamente è stato spesso associato al mondo della recitazione. Oltre a continuare una straordinaria carriera nello sport. La sua squadra ha vinto il Super Bowl all'inizio di quest'anno, lui ha condotto il Saturday Night Live, e dovrebbe recitare nel prossimo horror drammatico di Ryan Murphy, Grotesquerie, al fianco di Niecy Nash-Betts.