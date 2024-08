Taylor Swift e Travis Kelce prossimi al fidanzamento

Secondo Page Six del New York Post. il tight end dei Kansas City Chiefs potrebbe presto mettere un anello al dito della cantante

Taylor Swift e Travis Kelce sarebbero prossimi al fidanzamento. Lo riferisce Page Six del New York Post. Secondo fonti del tabloid americano, il tight end dei Kansas City Chiefs potrebbe presto mettere un anello al dito della cantante. La coppia si frequenta da circa un anno.

SI PARLA GIA' DI UN FIDANZAMENTO SEGRETO

Page Six scrive anche che, secondo speculazioni, Swift e Taylor in realtà si sarebbero già fidanzati in segreto. Lo scorso dicembre si era anche detto che Kelce era alla ricerca dell'anello perfetto e che aveva persino chiesto il permesso al padre di Swift, Scott. Al momento la popstar, 34 anni, sta girando il mondo con Eras Tour e il giocatore di football, anche lui 34 anni, la raggiunge spesso nelle diverse tappe. Swift si prenderà una pausa nel mese di agosto