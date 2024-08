Boy George, in lavorazione un biopic sul cantante

È in lavorazione un biopic su Boy George , l’icona musicale degli anni Ottanta. Come riporta in esclusiva Deadline, il film, che sarà scritto da J.C. Lee ed includerà tra i produttori esecutivi lo stesso cantante, comprenderà la musica di Boy George e dei Culture Club. Lee adatterà la sceneggiatura alle autobiografie dell’artista, Take It Like a Man, Straight e Karma, e si concentrerà sugli anni di maggior successo del gruppo.

UN'ICONA GLOBALE

Boy George è diventato famoso come cantante dell’iconica band Culture Club, con sette singoli nella Top 10 del Regno Unito, nove singoli nella Top 10 degli Stati Uniti (inclusi Karma Chameleon e Do You Really Want to Hurt Me), e oltre 100 milioni di singoli e più di 50 milioni di album venduti. Il vincitore di Grammy è un’icona globale che trascende età, razza, colore, credo e nazionalità ed è una delle popstar più colorate nella storia britannica, con tour mondiali sold out, numerose serie televisive e la recente performance a Broadway in Moulin Rouge! The Musical. J.C. Lee ha invece co-scritto Luce, adattamento cinematografico dell’opera teatrale da lui scritta, e i suoi lavori televisivi includono How To Get Away With Murder, The Morning Show e Girls.