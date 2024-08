5/14 ©Getty

Channing Tatum, che è reduce dall'uscita del suo ultimo film, Fly Me To The Moon, dove recita accanto a Scarlett Johansson, in Blink Twice è l'affascinante ed enigmatico Slater King. Alla première ha indossato un look nero elegantissimo, in linea con quello della fidanzata. L'attore è da poco diventato un volto di Versace

Fly Me to the Moon, Scarlett Johansson e Channing Tatum sul red carpet di New York. FOTO