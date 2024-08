Xavier Dolan tornerà a dirigere film. Il nuovo progetto è un horror

Il ritorno dopo una pausa di alcuni anni

Xavier Dolan non si ritira ma, a dire il vero, lui stesso aveva fatto chiarezza sulle sue dichiarazioni dello scorso luglio sull'argomento spiegando che, in realtà, non aveva mai voluto dare l'addio al cinema, aveva solo immaginato di non fare film per un po'.

Per il trentacinquenne canadese che non firma un film dal 2019 (l'anno in cui è uscito l'acclamato Matthias & Maxime), è giunto il momento di tornare sul set e, più precisamente, ci tornerà l'anno prossimo, in autunno secondo i piani, stando alle dichiarazioni rese ai microfoni del podcast Sans Filtre, nell'episodio dello scorso 30 luglio che si può ascoltare nel link in basso a questo articolo.

Dolan, intervistato dalla rivista online Ioncinema, ha ribadito di essere impegnato su un progetto avviato anni fa, prima della pandemia. Al momento è alla fine della fase di scrittura della sceneggiatura a cui mancano circa venti pagine.

L'autore le completerà quest'estate, mentre trascorrerà del tempo agli Hamptons ma l'obiettivo è tornare nel suo Canada. Il nuovo film sarà ambientato in Francia ma sarà girato in Québec.