Cannes 2024, Xavier Dolan presidente della Giuria Un Certain Regard

A Cannes alla scoperta dei registi di talento

“Sono onorato e felice di tornare a Cannes come presidente della giuria Un Certain Regard”, ha detto Dolan in una dichiarazione ufficiale. Il cineasta ha aggiunto che, più che fare film, al centro dei suoi viaggi personali e professionali, c'è la scoperta del lavoro dei registi di talento. “Vedo, in questa responsabilità che mi è stata assegnata, l’opportunità di concentrarmi con i membri della Giuria Un Certain Regard su un aspetto essenziale dell’arte del cinema: storie raccontate in modo veritiero”.

Torna, nelle parole di Xavier Dolan, il riferimento alla passione del suo cinema per le storie dei combattenti, personaggi autentici che lottano per ottenere ciò che vogliono: il riscatto, l'amore, il proprio posto nel mondo. Il Festival di Cannes, nell'annunciare la presenza del canadese in un ruolo di spicco nella prossima manifestazione, ha ripreso le parole da lui pronunciate quando nel 2014 ricevette il Premio della Giuria per Mommy: “Aggrappiamoci ai nostri sogni perché insieme possiamo cambiare il mondo. Tutto è possibile per chi osa, lavora e non si arrende mai”. Così si esprimeva il regista, appena venticinquenne ma già proiettato ai vertici del cinema mondiale. Gli ultimi lavori, poco apprezzati dal pubblico, lo avevano indotto la scorsa estate a dichiarare di voler lasciar perdere il cinema. In realtà, ha poi precisato, il suo non voleva essere un addio al settore. Al momento non intende fare film ma Cannes, quest'anno, potrebbe dargli un rinnovato slancio.