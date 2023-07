Xavier Dolan dice addio al cinema: "Non ho più la forza"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Basta, mi ritiro dal cinema”. In un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo El País Xavier Dolan, 34 anni, ha confessato di voler concludere prematuramente la carriera da regista iniziata a soli 19 anni con il film di debutto J’ai tué ma mère. Da allora, l’artista canadese ha non solo girato altre sette pellicole in dieci anni, comprese le due premiate al Festival di Cannes Mommy, vincitrice del Premio della Giuria nel 2014, ed È solo la fine del mondo, vincitrice del Grand Prix Speciale della Giuria nel 2016, ma ha anche realizzato il video di Hello di Adele, che ha ottenuto due miliardi di visualizzazioni. In occasione della presentazione della miniserie The Night Logan Woke Up, attualmente in uscita solo in Canada, Francia, Giappone e Spagna, Dolan si è però domandato: “Perché nessun altro l’ha acquistata? Perché è in francese? Perché ha solo cinque episodi?”. Dallo sconforto è scaturita una riflessione più ampia: “Non ho più la forza o la voglia di impegnarmi per due anni in progetti che nessuno vede. Ci metto tantissima passione e poi ne esco profondamente deluso. So di essere un bravo regista, ma tutto questo mi porta a credere che non sia così”. L’insoddisfazione di Dolan è dilagata non solo sul lato ideologico, perché “non capisco quale sia il senso di mettersi a raccontare storie mentre tutto il resto attorno a noi cade a pezzi. L’arte è inutile e dedicarsi al cinema una perdita di tempo”, ma anche su quello economico, perché con il nuovo lavoro “non ho guadagnato nulla, ho investito il mio compenso nella produzione e ho dovuto chiedere un prestito a mio padre. È un lavoro privo di gratificazione, sono stanco e scoraggiato. La soluzione più semplice è dirigere spot pubblicitari e costruirmi una casa”. Dopo aver letto le dichiarazioni, su Instagram i follower hanno tentato di dissuadere l’attore e regista dall’abbandonare il proposito di desistere dalla creazione di nuovi capolavori, considerati invece fonte di ispirazione per tanti giovani cineasti.