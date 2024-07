L'appuntamento con il lungometragggio tratto dall'omonimo romanzo romanzo di Alessandro Bertante è per domenica 29 luglio. Nel cast Sergio Rubini, Sara Ciocca, Sandra Ceccarelli, Cesare Bocci, Davide Silvestri e Tiziana Foschi, Caterina Gabanella, Fabio Ferrari e Paolo Rossi Pisu. Disponibile on demand anche in 4k

Presentato a Venezia, alle giornate degli autori, Nina dei lupi arriva in prima tv su Sky Cinema Uno domenica 28 luglio e in streaming su Now. Il lungometraggio è. dsponibile on demand anche in 4k. Tratta dall'omonimo romanzo di Alessandro Bertante, la pellicola è diretta da Antonio Pisu. Il cast comprende Sergio Rubini, Sara Ciocca, Sandra Ceccarelli, Cesare Bocci, Davide Silvestri e Tiziana Foschi, Caterina Gabanella, Fabio Ferrari e Paolo Rossi Pisu.

La trama del film Un’improvvisa tempesta solare rende inutilizzabile qualsiasi apparecchiatura elettronica in tutto il pianeta. Lo stesso giorno, una neonata che si chiama Nina viene ritrovata sulla montagna nei pressi di un piccolo paese sperduto. Dopo il catastrofico e misterioso evento atmosferico che tutti chiamano “la sciagura”, la civiltà come la conosciamo si sgretola, le risorse scarseggiano e ovunque e tra gli esseri umani vige la legge del più forte. In questa desolazione il paese di Nina resta però miracolosamente un mondo a parte, i suoi pochi abitanti vivono una vita senza tecnologia e Nina cresce con un forte legame con la natura, che neanche lei stessa riesce a comprendere e che la porta a essere vista da molti come strega per via degli strani fenomeni che accadono in sua presenza. Ma quando una banda di predoni invaderà il paese, decimando brutalmente la popolazione e soggiogando i superstiti, Nina ormai adolescente riuscirà a fuggire nei boschi, a imparare la sopravvivenza in montagna e la convivenza con i lupi e a comprendere i poteri che ha dentro di sé per salvare la sua gente. approfondimento Mimì - Il principe delle tenebre, la recensione del film horror

PERSONAGGI PRINCIPALI NINA (Sara Ciocca)

Nina è un’adolescente con lo sguardo tagliente e penetrante di chi nasconde un mistero. È stata ritrovata neonata da Alfredo, il sindaco di Piedimulo, proprio nel giorno in cui è iniziata “la sciagura”, e il mondo come tutti lo conosciamo è terminato. Nina è diversa da tutti gli altri bambini, e sembra avere un forte legame con la natura che non riesce a comprendere. Ha un carattere chiuso, selvaggio e viene vista da molti come una specie di “strega” per via di strani fenomeni che accadono ogni volta che lei è presente. Nina scopre, grazie alla maestra del paese, un libro di miti e leggende riguardanti la Dea Reitia, “la signora de- gli animali” che abitava quei luoghi migliaia di anni prima. Sente una grande attrazione verso quelle letture che sembrano farle riaffiorare alla mente i ricordi nascosti del suo passato. Con l’arrivo di un gruppo di predoni il paese viene invaso con violenza. Nina riesce a scappare oltre il fiume, dove Alessio, un uomo che vive da solo in una piccola casa di pietra sulla montagna, la soccorre e si ritrova costretto ad accoglierla. Durante il lungo periodo di forzata convivenza a stretto contatto con la natura selvaggia, Nina scoprirà di avere grandi poteri. L’incontro con il capobranco di un gruppo di lupi e la particolare sinergia che nasce tra i due le farà finalmente prendere coscienza di essere diversa, e che ciò è un dono. Che sia lei la nuova Reita che riporterà l’equilibrio tra uomo e natura? Nina troverà il coraggio di accettarsi, proteggere la sua gente e affrontare il nemico che ha invaso le sue terre con tutta la forza di cui ora è padrona, diventando così la profetica “Nina Dei Lupi”.

FOSCO (Sergio Rubini) Prima della sciagura dirigeva un impianto di smaltimento rifiuti. Costretto dai debiti e dalla concorrenza ad utilizzare metodi illegali per compiere il proprio lavoro, Fosco è logorato dalla sua esistenza. Sul punto di togliersi la vita, per lui, il giorno della sciagura giunge provvidenziale. L’uomo lo considera un segno che lo porterà ad essere la guida di un gruppo di uomini alla ricerca della “terra promessa”.

ALFREDO (Cesare Bocci) Era il sindaco a Piedimulo e continua a mantenere un ruolo decisionale anche dopo la sciagura. Si è preso cura di Nina come se ne fosse il padre. Ha cercato di proteggerla nascondendole il suo passato ma ora che il nemico è alle porte Alfredo dovrà lasciarla libera di scoprire la sua vera natura.



DIANA (Sandra Ceccarelli) È l’insegnante del gruppo di ragazzi di Piedimulo. Dopo la laurea in antropologia si trasferisce a Piedimulo e la sua vita prende una piega del tutto inaspettata. La sua determinazione e la sua forza la renderanno l’unica vera rivale di Fosco e la sola guida spirituale per Nina.



ALESSIO (Davide Silvestri)

Non si è mai dato pace da quando il padre è morto misteriosamente. Isolato da tutti, vive come un eremita dal giorno della sciagura. La con- vivenza forzata con Nina lo porterà a ritrovare un senso verso la propria esistenza.



GIOVANNA (Caterina Gabanella) Il disagio emotivo per l’abbandono del suo ragazzo Bobo, la porterà a compiere molti errori. Con l’arrivo dei predoni, si offrirà volontaria per prendersi cura del figlio di Diana. Per garantirsi la sopravvivenza sarà costretta a sottomettersi alle richieste di Fosco, capo dei predoni.