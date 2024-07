Miss Merkel - Morte al cimitero, la protagonista Katharina Thalbach

Stasera venerdì 12 luglio, in prima serata su Rai 2, va in onda un nuovo film della serie tedesca di genere crime che vede protagonista il personaggio di Angela Merkel, colei che è stata la prima donna a ricoprire la carica di Cancelliere della Germania. Questi tv movie immaginano che la politica tedesca, cancelliere federale della Germania dal 22 novembre 2005 all'8 dicembre 2021, dopo la pensione si trasferisca in campagna improvvisandosi detective. Protagonista è Katharina Thalbach. Scopriamo chi è



Arriva questa sera in televisione Miss Merkel - Morte al cimitero.

L'appuntamento è per stasera, venerdì 12 luglio alle 21.20, in prima serata su Rai 2: va in onda un nuovo film della serie tedesca di genere crime che vede protagonista il personaggio di Angela Merkel, colei che è stata la prima donna a ricoprire la carica di Cancelliere della Germania. Questi tv movie immaginano che la politica tedesca, cancelliere federale della Germania dal 22 novembre 2005 all'8 dicembre 2021, dopo la pensione si trasferisca in campagna con suo marito Achim, il cane e il suo bodyguard Mike, improvvisandosi detective e investigando su casi di omicidio.

La protagonista che si cala nella parte della Miss Merkel messa a titolo è Katharina Thalbach. Scopriamo nel prossimo paragrafo tutto quello che bisogna sapere su di lei.



Thalbach alias Merkel scopre di avere delle inaspettate doti investigative, così si improvvisa detective collaborando con la polizia, aiutata nelle indagini dalla sua guardia del corpo e dal marito.

Nel film televisivo Morte al cimitero, il suo carlino scopre, tra le lapidi, il cadavere del giardiniere del cimitero di Freudenstadt.

Secondo le indagini, i principali sospettati appartengono a due famiglie che dirigono altrettante aziende di pompe funebri concorrenti. Ma pian piano si aggiungeranno altri personaggi alla lista dei sospettati: una giovane che scrive elogi funebri, un satanista, una donna appassionata di yoga e un uomo che condivide con Angela la passione per Shakespeare. Dietro alla morte del giardiniere si cela un mondo misterioso e orrendo fatto di ricatti e bugie.



Katharina Thalbach è la protagonista

A interpretare Angela Merkel nella serie di film televisivi Miss Merkel è Katharina Thalbach.



Thalbach è nata a Berlino Est il 19 gennaio 1954. È un'attrice e regista teatrale tedesca, figlia d’arte: i suoi genitori erano il regista teatrale Benno Besson e l'attrice Sabine Thalbach. Sono interpreti anche il fratellastro, Pierre Besson, e la matrigna, Ursula Karusseit. La carriera di Thalbach come attrice è iniziata prestissimo, addirittura quando aveva 4 anni e prestava il volto a ruoli di bambini sul palcoscenico, in TV e al cinema.

All'età di 12 anni, ha dovuto affrontare la morte prematura della madre. A 22 anni si è trasferita nella Germania Occidentale, in un’epoca in cui la sua carriera artistica era già avviata. La carriera registica è incominciata alla fine degli anni Ottanta, quando ha diretto il Macbeth (per cui ha vinto diversi premi). Alla fine degli anni Novanta, è passata all’Opera, producendo tra gli altri anche il Don Giovanni di Mozart.

Innamorata dello scrittore, poeta e regista tedesco Thomas Brasch, scomparso nel 2001, è con lui che Katharina si è trasferita da Berlino Est alla Germania Occidentale. Ha avuto una figlia: Anna Thalbach, nata nel 1973 da una precedente relazione con Vladimir Weigl. Anche sua figlia, oggi 51enne, è diventata attrice come la madre e i nonni materni. E anche la figlia della figlia, la nipote Nellie (29 anni), si è data alla carriera da attrice. Oggi Katharina Thalbach è sposata con Uwe Hamacher.

approfondimento Deadloch, presto la 2° stagione della serie crime-comedy di Amazon

Ha recitato in oltre 50 film Nella sua lunghissima carriera da attrice, Katharina Thalbach ha recitato in oltre 50 film sia per il grande che il piccolo schermo. Stasera, venerdì 12 luglio, in prima serata su Rai 2 la si vedrà nei panni di Angela Merkel in Miss Merkel - Morte al cimitero. Katharina Thalbach ha una certa somiglianza con la vera Angela Merkel, questo è innegabile. Thalbach è nata il 19 gennaio del 1954 e ha la stessa età dell’ex cancelliera tedesca. Per la precisione, quest'ultima è di qualche mese più giovane dell'interprete, ma entrambe avranno 70 anni entro la fine del 2024. approfondimento True Detective: Night Country, su Sky la serie crime con Jodie Foster