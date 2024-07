Apartment 7A, il prequel di Rosemary's Baby: le foto

Cinema

K9 - Squadra antidroga - Sky Cinema Uno. Debutta l’1 luglio il thriller con Stephen Lang (Avatar) e Aaron Eckhart . L’agente Jake Rosser e il suo cane poliziotto Ace restano coinvolti in una sparatoria con dei trafficanti di droga. Ace viene ucciso e Jake vorrebbe scovare i colpevoli, ma viene sospeso perché ostacolato dai superiori. Decide così di indagare da solo con l’aiuto di Socks, un aggressivo cane dagli incisivi in titanio

Past lives - Sky Cinema Uno. Il 4 luglio arriva il film sentimentale nominato all’Oscar . Na-young e Hang-seo frequentano le scuole medie e sono fidanzati, quando i genitori di Na Young devono trasferirsi da Seoul a New York. Dodici anni dopo, Na-young si chiama Nora e, ritrovato Hang-seo, inizia a comunicare con lui via Skype. Di fronte all’impossibilità di incontrarsi, però, sceglie di interrompere ogni rapporto per concentrarsi sulla sua carriera di scrittrice. Dopo altri dodici anni, Hang-seo vuole rivedere Nora e va a New York