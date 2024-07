Borderlands, trailer del film con un'inedita Cate Blanchett pistolera

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella attesissima pellicola che trasforma la diva in una pistolera. “Mi sono davvero inserita bene in quel mondo”, ha spiegato l’attrice di recente al magazine britannico Empire. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo titolo cinematografico in arrivo nelle sale

Questo non è certo il tipo di ruolo che ci si aspetta che interpreti Cate Blanchett. Ma questo, confessa l’attrice, è proprio quello che fa parte del fascino. "Le richieste folli sono di solito le cose verso cui gravito; le cose che non avrei mai concepito," spiega Blanchett. "Penso che ci sia stata anche un po' di follia da Covid: passavo molto tempo in giardino, usando la motosega un po' troppo liberamente. Mio marito disse, 'Questo film potrebbe salvarti la vita.'"

La diva torna a lavorare con Eli Roth

Blanchett torna quindi a essere diretta dal regista statunitense Eli Roth, dopo aver lavorato insieme nel film per famiglie Il mistero della casa del tempo (The House with a Clock in Its Walls), uscito nel 2018.

E questa nuova esperienza pare essere stata un'altra collaborazione fruttuosa. "La combinazione di noi due è come mischiare Elizabeth e Hostel, TÁR e Thanksgiving," ha spiegato Roth durante un’intervista a Empire. "L'avete vista far girare un bastone, ma aspettate di vederla far girare una pistola”, prosegue la cineasta.



Potete guardare il trailer ufficiale del film Borderlands nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.