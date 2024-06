Detective a passo di danza, trama e cast del giallo ambientato a Malta

Va in onda in prima tv su Rai 2 mercoledì 26 giugno il film romantico con protagonista Lacey Chabert, vista anche in Mean Girls

Mentre proveranno a dipanare la matassa dei misteri, Constance e Sabastian dovranno stare attenti a non far saltare la copertura.

Per trovare i colpevoli, la donna decide di andare sotto copertura . Sebbene non conosca un solo passo di danza, si iscrive a una competizione di ballo a cui sa che parteciperanno i dipendenti di Mark, proprietario di diverse scuole. E, per prepararsi, va a lezione di tango dalla star dei musical Sebastian Moore (Will Kemp ).

Mark Aston (Steve Abela) viene trovato morto in uno degli hotel che possiede a Malta. Subito si parla di omicidio e il fratello, senatore, chiede che a indagare sul caso venga messo il detective migliore. Il dipartimento di polizia incarica Constance (Lacey Chabert) , detective talentuosissima, brava a stanare i malviventi ma incapace di lavorare in squadra. Tuttavia Constance sa che - se vuole ottenere l'ambita promozione - deve migliorare questo suo lato. Così, accetta il caso e pur sapendo di dover collaborare con l'Interpol.

Chi è Lacey Chabert

Attrice classe 1982, Lacey Chabert esordisce nel 1991 nel programma Star Search. Prende parte a diverse serie TV, da Cinque in famiglia a La valle dei pini e, nel 2004, si fa conoscere al grande pubblico grazie al successo del film Mean Girls, con Lindsay Lohan. Recita poi in Black Christmas - Un Natale rosso sangue e ne La rivolta delle ex, coltivando al contempo una carriera come cantante di musical.