Pane al limone con semi di papavero, il film tratto dal best-seller

Pane al limone con semi di papavero è il film tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Cristina Campos.

Alle 21.20 un cast principalmente al femminile racconterà una storia ambientata a Velldemossa, nell’entroterra dell’Isola di Maiorca, nelle Baleari. Anna e Marina sono due sorelle che sono state separate da adolescenti. Si ritroveranno dopo che hanno trascorso tanti anni lontane l'una dall'altra.

Le due sorelle hanno ereditato una panetteria, lasciata loro da una donna misteriosa e sconosciuta. Intendono vendere il negozio, ma non senza prima scoprire chi è la persona che gliel’ha lasciata, oltre a capire perché l’abbia lasciata proprio a loro.



Il cast di questo film è principalmente costituito da attrici. Elia Galera, Eva Martin, Mariona Pagès, Marilù Marini, Tommy Schlesser, Claudia Faci, Ana Gracia, Pere Arquillué, Bella Agossou, Almudena Rey, Nansi Nsue, Joseph Ewonde e Natalia Monroy rendono il set una vera e propria parata di femminilità pura.



Potete guardare il trailer del film Pane al limone con semi di papavero nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.