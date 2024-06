4/10 YOUTUBE

SULLE ALI DELLE AQUILE - Sulle ali delle aquile è un romanzo del 1983 che narra di una vicenda realmente accaduta durante la rivoluzione iraniana. Due dirigenti di un’industria di computer texana vengono arrestati con una falsa accusa. Fallita la via diplomatica, viene messo in atto un piano audace per far evadere i due prigionieri e di farli tornare sani e salvi in patria. Nel 1996 dal libro è nata una serie tv americana di due puntate. Frai protagonisti Richard Crenna e Burt Lancaster