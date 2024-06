Maschile Plurale, trama e cast del sequel di Maschile Singolare

Il cast e le new entry del sequel

Come per il primo film del 2021 i personaggi e la loro caratterizzazione sono uno dei punti di forza di questo nuovo capitolo della commedia ambientata in un universo queer dipinto con schiettezza e un tocco di leggerezza.

Al cast di attori già conosciuti e apprezzati in Maschile Singolare, si aggiungono Andrea Fuorto, visto in Patagonia e L'Arminuta, Francesco Gheghi, classe 2003 a già molti titoli alle spalle, tra cui Mio fratello rincorre i dinosauri e Padrenostro, Nicole Rossi, Asia in Skam Italia, Claudio Colica, comico e webstar. Ma il cast fa posto a tanti altri attori, da Giulio Corso a Mirko Trovato, a Luca Melucci a Marta Filippi, che animano le scene corali, senza dubbio le più gradevoli di una pellicola che, come la precedente, punta a divertire e raccontare una storia d'amore e d'amicizia con spensieratezza.

Il regista ha ammesso che per lui dare un seguito alla storia avviata con Maschile Singolare rappresentava una bella sfida, non a caso una delle battute di Cristina/Michela Giraud verte proprio su questo punto, con ironia: “I sequel sono sempre peggiori del primo (film)”, dice l'attrice romana di Flaminia, riferendosi, però, al ritorno di Luca nella vita di Antonio.

I fan del primo film saranno felici di sapere quale percorso hanno intrapreso i loro beniamini. Tutti gli altri potranno comunque facilmente calarsi in una storia emozionante che parla di seconde possibilità, non solo in amore.