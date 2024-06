L’esorcista, il film di Mike Flanagan ha una data di uscita

Universal ha fissato la data d'uscita della nuova pellicola prodotta dalla casa di produzione Blumhouse e Morgan Creek: arriverà nelle sale cinematografiche venerdì 13 marzo 2026. La nuova versione firmata Flanagan viene descritta come una "rivisitazione radicale" del franchise da brivido. Il regista, noto per Doctor Sleep, probabilmente ha voluto fortemente come data quella di venerdì 13, dato che negli Stati Uniti suona sinistro come da noi venerdì 17...



Finalmente c'è una data di uscita per l'attesissimo nuovo film di Mike Flanagan, L’esorcista. Universal ha fissato la data di uscita della pellicola prodotta dalla casa di produzione horror Blumhouse e Morgan Creek, che arriverà nelle sale cinematografiche venerdì 13 marzo 2026. Il regista Mike Flanagan, noto per Doctor Sleep, ha probabilmente voluto fortemente come data quella di venerdì 13, dato che negli Stati Uniti suona sinistro come da noi venerdì 17…

La nuova versione del classico dell'orrore firmata Flanagan viene descritta come una "rivisitazione radicale" del franchise da brivido. Nessun dettaglio relativo alla trama è stato ancora diffuso. Tutto però partirà chiaramente dalla storia raccontata dal film che ha disturbato il sonno di tantissimi fan dal lontano 1973. Qualsiasi dettaglio della trama potenzialmente sconvolgente per adesso è tenuto segreto.

Un film che non è un sequel Il regista e i produttori ci tengono a sottolineare che il loro nuovo film non è un sequel di nessun precedente film del franchise de L’Esorcista, facendo notare come questo nuovo capitolo tracci una nuova direzione per l'epopea leggendaria che fa rabbrividire anche soltanto al pensiero del titolo. Il film precedente della serie, The Exorcist: Il Credente, ha avuto un rendimento scarso con solo 65,5 milioni di dollari negli Stati Uniti/Canada e 136,2 milioni di dollari in tutto il mondo. Questo dopo che NBCUniversal, Peacock e Blumhouse avevano acquistato i diritti da Morgan Creek per 400 milioni di dollari nel luglio 2021. David Gordon Green, il regista di quel film, si è ritirato dal prossimo capitolo, passando il testimone a Mike Flanagan.

approfondimento L'Esorcista, Mike Flanagan dirigerà un film indipendente dalla saga

La 4° collaborazione tra Flanagan e Blumhouse Il nuovo film sarà prodotto da Trevor Macy per Intrepid Pictures e da Flanagan tramite la sua nuova casa di produzione, Red Room Pictures. Anche John Scherer lavorerà al film per conto di Intrepid. Questo progetto segna la quarta collaborazione tra Mike Flanagan e Blumhouse, la casa di produzione famosa per le sue opere horror. Flanagan ha scritto e diretto Oculus (2013), Hush (2016) e Ouija: Origin of Evil (2016). Insieme a Doctor Sleep, ispirato a Shining (si pone come il sequel del capolavoro di Stanley Kubrick del 1980), Flanagan ha scritto e diretto film come The Haunting of Hill House, Midnight Mass e Gerald’s Game, oltre alla miniserie di Netflix dello scorso anno The Fall of the House of Usher. approfondimento L’ esorcista - Il Credente, la recensione del film horror