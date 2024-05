L'Esorcista, Mike Flanagan dirigerà un film indipendente dalla saga

Il regista di Doctor Sleep e delle serie televisive The Haunting of Hill House e La caduta della casa degli Usher realizzerà con Bloomhouse un nuovo lungometraggio ambientato nell'universo delle storie horror tratte dal romanzo di William Peter Blatty. Il nuovo film non sarà un sequel de L'esorcista - Il credente del 2023

Dopo le prime voci sul progetto circolate ad inizio maggio, Bloomhouse ha ufficializzato l'inizio di una nuova collaborazione con Mike Flanagan, autore statunitense che ha formato alcuni dei più interessanti titoli horror degli ultimi anni per il cinema e per la tv.

Il regista di Doctor Sleep, The Haunting of Hill House e La caduta della casa degli Usher sta lavorando a un nuovo film ambientato nell'universo de L'esorcista, una pellicola che, pur avendo per protagonisti persone possedute dalle forze del male e preti gesuiti, non avrà punti di contatto con le vicende narrate nei titoli del franchise iniziato nel 1973 con L'esorcista di William Friedkin.

La notizia è stata data con una nota che contiene i commenti della casa di produzione e di Flanagan che è entusiasta di questa nuova avventura. “L’Esorcista è uno dei motivi per cui sono diventato un regista”, ha detto Flanagan che ha continuato: “È un onore avere la possibilità di provare qualcosa di fresco, audace e terrificante all’interno del suo universo”.

Un nuovo horror targato Bloomhouse

Gli esorcismi, le possessioni e la lotta del bene e del male continueranno a terrorizzare gli spettatori ancora per molti anni, parola di Mike Flanagan che è già al lavoro sulla sua visione dell'universo creato da William Peter Blatty, autore del romanzo horror L'esorcista e della sceneggiatura del primo, iconico film dei primi anni Settanta.

Sebbene sia ancora presto per capire se questo nuovo lungometraggio rappresenterà l'inizio di una nuova saga all'interno di un franchise la cui eredità è molto viva nella coscienza degli spettatori, è lecito supporre che, data la popolarità e i riscontri positivi dei lavori firmati da Flanagan - autore di serie con visualizzazioni da record sulle piattaforme di streaming, dai due cicli di episodi della antologica The Haunting, a Midnight Mass, a La caduta della casa degli Usher - il film annunciato non sarà un prodotto unico.

Flanagan, che da vero amante dell'horror ha ammesso di subire il fascino de L'esorcista, ha detto di essere davvero felice di poter realizzare il nuovo progetto con Bloomhouse, casa di produzione per la quale ha scritto e diretto alcuni dei suoi film per il cinema più famosi: Oculus (2013), Il terrore del silenzio (2016) e Ouija: L'origine del male (2016).

Bloomhouse, a sua volta, attraverso il suo dirigente Jason Bloom, ha dato il bentornato all'autore sottolineando la sua centralità nel panorama dell'horror contemporaneo. Quanto al nuovo progetto, ha confermato di aver risposto con entusiasmo alle idee dello sceneggiatore e regista che non vede l'ora di proporre al grande pubblico.

La storia indipendente da quelle precedenti Quanto al nuovo progetto legato a L'esorcista, poche sono le anticipazioni rilasciate da Flanagan e dai suoi produttori. Quel che è certo è che il nuovo film non avrà nulla a che fare con le vicende sviluppate nei capitoli precedenti del franchise che ha avuto in cinquant'anni due spin-off/prequel e ben quattro sequel.

Il lungometraggio in questione non sarà, dunque, neppure un seguito del film di David Gordon Green del 2023, L'esorcista – Il credente (LEGGI LA RECENSIONE) che vantava nel cast la presenza di Ellen Burstyn, attrice che ha recitato nel primo film del 1973.

Bloomhouse e Universal detengono i diritti de L'esorcista dal 2021. Flanagan, invece, dopo essere stato legato a Netflix per lungo tempo (lo streamer ha anche distribuito Il gioco di Gerald del 2017 nel quale recita sua moglie Kate Siegel, una delle sue attrici feticcio), a dicembre del 2022 ha firmato un accordo pluriennale con Amazon Studios. I suoi prossimi lavori per la tv, realizzati dalla sua casa di produzione, la Intrepid Pictures, saranno distribuiti di Prime Video.