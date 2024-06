Shark 2 - L’abisso, il film con Jason Statham è in prima tv su Sky

Sky Cinema presenta in prima TV il film Warner Bros S hark 2 - L’abisso , in onda lunedì 10 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand . Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K . Nel secondo capitolo della saga basata sul romanzo di The Trench di Steve Alten, Jason Statham (Shark – Il primo squalo, Fast X e lo Sky Original Operation Fortune) e l’icona globale dell’action Wu Jing (protagonista delle saghe Wolf Warrior e Wandering Earth), due talenti del cinema d’azione, tornano a immergersi in una nuova elettrizzante sfida cinematografica. “Shark 2 - L’abisso è un’avventura adrenalinica dove le profondità dell'oceano sono pari solo alle vette dell'emozione pura e inarrestabile.

Shark 2 - L'abisso, la trama del film

Questa estate preparatevi per una potente scarica di adrenalina con “SHARK 2 – L’ABISSO”, un’avventura da brividi che fa seguito a quella del blockbuster del 2018, portando l’azione ad un livello ancora più alto, e a maggiori profondità, tra branchi di inarrestabili Megalodonti e molto altro ancora!

Tuffatevi in acque sconosciute con Jason Statham e con l’icona globale dell’action Wu Jing che guideranno una squadra di coraggiosi esploratori nelle profondità più recondite dell’oceano. Il loro viaggio si trasformerà in una spirale di caos quando una diabolica operazione mineraria minaccerà la loro missione e li costringerà ad una rischiosa lotta per la sopravvivenza. Messi alle strette da colossali Megalodonti e da implacabili saccheggiatori dell’ambiente, i nostri eroi dovranno superare i loro spietati predatori in una corsa contro il tempo al cardiopalma.

