Le ultime 24 ore, trama e cast del film con Ethan Hawke

Thriller fantascientifico diretto uscito al cinema nel 2017, il film va in onda in prima serata su Rai 4 venerdì 7 giugno

Titolo originale 24 Hours to Live, Le ultime 24 ore è un thriller fantascientifico del 2017, diretto da Brian Smrz e interpretato da Ethan Hawke, Xu Qing, Paul Anderson, Liam Cunningham e Rutger Hauer. Venerdì 7 giugno, va in onda in prima serata su Rai 4.

Le ultime 24 ore, la trama

In Sudafrica, Lin (Xu Qing) trasporta in un convoglio dell'Interpol il prigioniero Keith (Tyrone Keogh). Quando la maggior parte degli agenti viene ucciso a seguito di un'imboscata, Lin scappa con Keith. Nel mentre, Travis Conrad (Ethan Hawke) si guadagna da vivere come sicario. Inseguito da due scagnozzi, viene condotto da Jim Morrow (Paul Anderson), che gli offre un milione di dollari per ripulire la mancata uccisione di Keith e Lin. Convinto dai soldi, Travis si reca ad Hong Kong, dove riesce a sottrarre il cellulare al figlio di Lin per individuare la sua posizione.

Trovata Lin, riesce a sedurla. Ma, quando Lin capisce il suo piano, lo uccide. Tuttavia la donna non fa i conti con la Red Mountain, l'agenzia a cui Travis fa capo, che riesce a ripotarlo in vita con una procedura sperimentale.

È l'inizio di Le ultime 24 ore, thriller capace di unire l'azione alla fantascienza.