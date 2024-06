El paraíso, è uscito al cinema il film con Edoardo Pesce

È uscita la pellicola diretta da Enrico Maria Artale che vede l’attore romano (che nel 2019 ha vinto il David di Donatello per il miglior attore non protagonista in "Dogman" di Matteo Garrone e nel 2022 è stato protagonista della serie Sky Original "Christian") interpretare il 40enne Julio Cesar. Vive con la madre vicino alla foce del fiume Tevere con lei lavora per uno spacciatore. Sono affiatati fino a quando non arriva una ragazza che romperà quell'equilibrio precario

Potete guardare il trailer ufficiale del film El paraíso nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

È uscito al cinema il 6 giugno 2024 il film El paraíso , la nuova pellicola diretta da Enrico Maria Artale che vede l'attore Edoardo Pesce recitare nei panni del protagonista Julio Cesar. L'interprete romano nel 2019 ha vinto il David di Donatello per il miglior attore non protagonista nel pluripremiato Dogman di Matteo Garrone e nel 2022 è stato protagonista di Christian , la serie Sky Original in sei episodi.

A Venezia, è stato candidato nella sezione Orizzonti per i seguenti premi: Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile a Margarita Rosa de Francisco; Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura a Enrico Maria Artale; Premio Arca CinemaGiovani al miglior film italiano.

La pellicola è stata presentata in anteprima in concorso alla 80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il 3 settembre 2023 nella sezione Orizzonti. È stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire da ieri, giovedì 6 giugno 2024.

Il personaggio della madre

La madre del protagonista è una donna colombiana dalla personalità trascinante.

I due condividono praticamente tutto: una casetta sul fiume piena di ricordi, i pochi soldi guadagnati lavorando per uno spacciatore della zona, la passione per il ballo latino-americano…

La loro è un'esistenza ai margini che viene vissuta con amore, una vita, anzi due, vissute in maniera da un lato simbiotica ma dall'altro assai opprimente.

L'arrivo di quella che per mamma sarà una terza incomoda, ossia Ines - una giovane ragazza colombiana reduce dal suo primo viaggio come “mula” della cocaina - farà andare in pezzi l'equilibrio precario che teneva in piedi Julio e sua madre.



Tra desiderio e gelosia, la situazione precipiterà in una maniera inaspettata.



Potete guardare il trailer ufficiale del film El paraíso nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.