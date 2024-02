Martedì e venerdì, cosa sapere sul nuovo film con Edoardo Pesce

Opera seconda del cantautore, ancora una volta al fianco di Alessio De Leonardis, la pellicola arriverà nelle sale da domani, giovedì 22 febbraio. Scopriamo tutto quello che bisogna sapere sul film che vede protagonista l’attore romano che nel 2019 ha vinto il David di Donatello per il miglior attore non protagonista nel pluripremiato Dogman di Matteo Garrone. Pesce è anche protagonista di Christian, l'acclamata serie prodotta da Sky e Lucky Red in partecipazione con Newen Connect

Martedì e venerdì, il nuovo film di Fabrizio Moro - la sua opera seconda che lo vede ancora una volta al fianco di Alessio De Leonardis per quanto riguarda sia la sceneggiatura sia la regia - uscirà domani, 22 febbraio, che è appunto giovedì. I due giorni della settimana messi a titolo celano un grande disagio, una situazione non certo piacevole che sta alla base di questa pellicola drammatica, come vedremo nel dettaglio nei prossimi paragrafi.

Il protagonista della pellicola è Edoardo Pesce, l’attore romano che nel 2019 ha vinto il David di Donatello per il miglior attore non protagonista nel pluripremiato Dogman di Matteo Garrone. Pesce è inoltre protagonista dell'acclamata serie televisiva prodotta da Sky e Lucky Red in partecipazione con Newen Connect dal titolo Christian (LO SPECIALE).



Medusa Film ha pubblicato il primo trailer di Martedì e venerdì in cui Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis tornano a collaborare come sceneggiatori e registi dopo l’ottimo riscontro ricevuto dal loro esordio cinematografico, il film Ghiaccio. Anche stavolta il duo di cineasti firma una pellicola di genere drammatico.

Potete guardare il trailer ufficiale del film Martedì e venerdì nel video che trovate in alto, nella clip in testa a questo articolo.



Edoardo Pesce interpreta un padre separato e in difficoltà

Protagonista del dramma è Edoardo Pesce, qui nei panni di un padre separato e in difficoltà (sia economiche che generali, dato che i problemi economici gli causeranno altri problemi di vario tipo). Ad affiancare Pesce sul set c’è un cast di tutto rispetto che include Rosa Diletta Rossi, Giorgio Caputo, Josafat Vagni, Aurora Menenti, Davide Argenti, Adamo Dionisi, Piergiorgio Bellocchio e Mirko Frezza.

Il personaggio di Pesce si chiama Marino. È un uomo che sta tentando di affrontare con ogni forza un momento davvero difficile della sua esistenza. Si è da poco separato dalla moglie Simona. Può vedere sua figlia soltanto due giorni a settimana, quei martedì e venerdì messi a titolo.

Il protagonista è attanagliato da serie difficoltà economiche

A causa di tasse non pagate tanto tempo prima, Marino è costretto a chiudere la sua officina motociclistica.

Le difficoltà economiche crescono sempre di più, assumendo le dimensioni di una valanga pronta a travolgerlo. Questa grave crisi diventa, purtroppo per lui, il terreno fertile per fare affondare le radici alla disperazione. E allo spiraglio del crimine, travisato come luce in fondo al tunnel.

L’incapacità di Marino di fronteggiare i problemi economici e di gestire la sua vita privata, diventata assai complicata, lo spingeranno a fare la peggiore scelta che potesse contemplare: si unirà alla banda criminale di cui fa parte un suo amico.

Il crimine non paga (mai)

Il protagonista inizierà così a rapinare supermercati, forte della sua abilità come pilota motociclistico (per fuggire più celermente). Ma la domanda è: per quanto tempo riuscirà a mantenere segreta questa sua doppia vita? E soprattutto: questa sua virata verso il crimine quanto danneggerà il rapporto con sua figlia? Solo guardando la pellicola - che esce da domani nelle sale - si potrà scoprire se la scelta di Marino alla fine lo porterà a mettere a repentaglio ciò che per lui è la cosa più preziosa che esista: la relazione con la figlia. Piccolo spoiler: il crimine non paga, mai. Tenetelo bene a mente, sempre.

Trovate il trailer ufficiale del film Martedì e venerdì nel video in alto, nella clip in testa a questo articolo.