Federer, data d’uscita e trailer del docu-film sul ritiro dal tennis

Federer: Twelve Final Days, diretto dal regista premio Oscar Asif Kapadia e dal regista Joe Sabia, sarà disponibile su Prime Video.(visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Nella pellicola interviste ai leggendari rivali e amici Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray permettono di avere un quadro completo di uno dei tennisti più importanti della storia

Ogni Re che si rispetti ha il suo ritratto. A “dipingerlo” per Roger Federer, uno dei più grandi tennisti della storia, è Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La piattaforma ha annunciato che il 20 giugno sarà disponibile in oltre 240 Paesi del mondo il docu-film Federer: Twelve Final Days. Il documentario, diretto dal regista premio Oscar Asif Kapadia e dal regista Joe Sabia, racconta gli ultimi 12 giorni dell’illustre carriera del tennista svizzero. Nell’attesa dell'uscita, il 14 maggio la piattaforma ha rilasciato il teaser ufficiale.