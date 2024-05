Megalopolis, il trailer del film di Francis Ford Coppola

“Il nostro nuovo film, Megalopolis, è il miglior lavoro che io abbia mai avuto il privilegio di dirigere”, recita la dichiarazione di Francis Ford Coppola, che accompagna il trailer ufficiale del suo nuovo lungometraggio epico. Il film, che giovedì 16 maggio sarà presentato in Concorso al Festival di Cannes, è un progetto sul quale il leggendario regista de Il padrino e di Apocalypse Now ha lavorato per molti anni, a partire dalla prima sceneggiatura che risale agli anni Ottanta. Francis Ford Coppola ha inoltre investito nella realizzazione del film ben 120 milioni di dollari di tasca propria. Il trailer inizia con una voce fuori campo che riflette sul declino degli imperi: “Quando muore un impero? Crolla in un momento terribile? No, no. Ma arriva un momento in cui la gente non ci crede più". Sullo schermo scorrono intanto le immagini di una corsa di bighe romane, di un cielo metropolitano e di proteste.