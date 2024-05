Godzilla e Kong, il terzo capitolo è in lavorazione

David Callaham scriverà il prossimo film di Godzilla e Kong per Legendary: la notizia è stata riportata dapprima da The Hollywood Reporter. Dopo aver visto "Godzilla x Kong: The New Empire" incassare oltre 548 milioni di dollari in tutto il mondo dal suo debutto (il 29 marzo 2024), lo studio cinematografico ha scelto lo sceneggiatore di “Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli” per scrivere il prossimo film del franchise Monsterverse



La notizia, dapprima riportata da The Hollywood Reporter e poi ripresa da tanti altri media americani, fa la gioia dei fan sia di Godzilla sia di Kong.

Dopo aver visto Godzilla x Kong: The New Empire incassare oltre 548 milioni di dollari in tutto il mondo dal suo debutto il 29 marzo 2024, lo studio cinematografico ha scelto lo sceneggiatore della pellicola Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli per scrivere il prossimo film del franchise Monsterverse.



I dettagli sulla trama del terzo film sono ancora top secret.



Il film precedente è il recente Godzilla x Kong

Per quanto riguarda il predecessore, il recente Godzilla x Kong, a dirigere c’è ancora Adam Wingard, che dopo Godzilla vs. Kong è tornato dietro alla cinepresa per occuparsi di questo secondo atto di quella che, quindi, sarà una trilogia (per adesso, perché magari poi arriveranno anche altri titoli oltre a questi tre).

Godzilla x Kong vede i nemici naturali Godzilla e Kong unire le forze per combattere una misteriosa minaccia della Hollow Earth. Rebecca Hall, Bryan Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns, Fala Chen e Rachel House hanno recitato nel film scritto da Terry Rossio, Simon Barrett e Jeremy Slater.

Il franchise Monsterverse ha incassato 2,5 miliardi di dollari in tutto il mondo

Lanciato con Godzilla nel 2014, il franchise Monsterverse ha incassato 2,5 miliardi di dollari in tutto il mondo, espandendosi recentemente anche in TV con Monarch: Legacy of Monsters su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). In una conversazione con il magazine americano Deadline alla première di Godzilla x Kong riguardo alla possibilità di dirigere un terzo film, Wingard ha anticipato: "Solo il tempo lo dirà. Penso che la cosa seducente per un regista quando hai fatto due film sia completarli come una trilogia - è quello che tutti si aspettano... Ma dipende davvero da come va il film". Wingard, che ha recentemente avviato il film d'azione Onslaught con A24, ha aggiunto anche: "Penso che abbiamo molte idee davvero interessanti su dove potremmo andare. Sono aperto a questo e entusiasta per ciò che il futuro ci riserva”.

Callaham è famoso per Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli

Dave Callaham ha lavorato precedentemente sulla storia e sulle prime bozze di Godzilla del 2014.

Callaham è noto soprattutto per il suo lavoro su Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli della Marvel e Spider-Man: Across the Spider-Verse, che ha ottenuto una nomination all'Oscar per il miglior film d'animazione. Altri suoi crediti degni di nota includono The Expendables, Zombieland: Double Tap, Mortal Kombat e Wonder Woman 1984.