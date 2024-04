Civil War, trama e cast del nuovo film di Alex Garland

Civil War uscirà nelle sale italiane il 18 aprile, ma negli Stati Uniti è già un successo. Il nuovo film firmato Alex Garland e in programmazione nei cinema statunitensi a partire dal 12 aprile ha incassato ventisei milioni di dollari solo nel suo primo fine settimana. Tra i fattori che influenzano l’enorme consenso che la produzione A24 sta raccogliendo, c’è sicuramente il cast, guidato da Kirsten Dust, e la sua storia, ambientata in un futuro non molto lontano da noi.

Civil War racconta di una guerra civile negli Stati Uniti. Il Texas e la California si uniscono a formare le “forze occidentali” contro il presidente, che sarà a breve sconfitto dai ribelli. Lee, fotoreporter, e i colleghi Joel, Jessie e Sammy, decidono di mettersi in viaggio per arrivare a Washington DC, così da intervistarlo prima della sua caduta. Il film segue il loro cammino fino alla capitale, in uno scenario di distruzione, confusione e morte.

“Nel film presente un elemento autobiografico”

“Questo è piuttosto imbarazzante sotto molti aspetti in realtà, ma c'è un grande elemento di autobiografia in questo film di cui non avevo mai parlato prima”, ha confessato Alex Garland in un’intervista a Q, come riporta CBC. “In modo molto eccentrico - piuttosto bizzarro - andavo all'estero, sbandieravo o falsificavo la tessera della stampa, e partecipavo a quella che pensavo fosse la cosa più drammatica che stesse succedendo, pensando che prima o poi sarei finito, in qualche modo, per fare il corrispondente estero. Questo è che immaginavo... e mi sbagliavo decisamente”, ha proseguito il regista.